Facebook, Instagram, Twitter… : 51% de l’humanité est désormais sur les réseaux sociaux

Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Mastodon… parfois décriés, les réseaux sociaux continuent de séduire partout autour du monde à un rythme très soutenu. 3,96 milliards de personnes y entretiennent désormais activement leur(s) compte(s).

Il y a encore peu, on aurait pu penser que les scandales à répétition dont ils font l’objet, et l’inquiétude autour de leurs effets sociétaux et sur la santé, finiraient par éroder l’audience des réseaux sociaux. Pourtant, en 2020, ils n’ont jamais autant séduit les internautes. A date, 3,96 milliards de personnes sont actif sur un ou plusieurs réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat…). Ce qui représente pas moins de 51 % de la population mondiale. Ou deux tiers (65%) de la population mondiale éligible à ces réseaux – la pénétration d’internet n’étant pas encore totale.

Facebook, Instagram, Twitter : ils ne finissent pas de vous séduire !

D’une année sur l’autre le nombre de personnes sur les réseaux sociaux a augmenté de 10,5% soit 376 millions de personnes (12 comptes sont créés chaque seconde depuis juillet 2019). Ces chiffres proviennent d’une étude du site DataReportal. Pour l’essentiel, les réseaux sociaux se consultent aujourd’hui depuis le smartphone : 99% des accès se font par mobile, et 3,91 milliards d’utilisateurs utilisent au moins en partie leur mobile pour accéder à Facebook ou d’autres réseaux sociaux.

Ainsi, on peut désormais dire que même en prenant l’ensemble de la planète, les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux sont moins nombreux que ceux qui y sont. Bien sûr, penser cela en faisant des moyennes empêche d’apprécier les fortes disparités géographiques sur la question. En France, par exemple, où la pénétration d’internet est de 89%, 58,03 millions de personnes sont connectées.

Sur ce chiffre, 39 millions de français ont un compte sur les réseaux sociaux. Ce qui, rapporté à la population débouche sur un taux de pénétration des réseaux sociaux de 60%. En Amérique du Nord ce taux de pénétration monte à 70%. Mais si on prend les pays d’Afrique centrale par exemple, le taux de pénétration des réseaux sociaux tombe à seulement 7%.

Dernière donnée intéressante, le nombre de comptes. Aujourd’hui, en moyenne, les utilisateurs sont membres de 9 réseaux sociaux différents. La fidélité à Facebook, le premier d’entre eux, peut sembler pour le coup extrêmement basse : seuls 5% des internautes utilisent exclusivement le réseau de Mark Zuckerberg. Elle est en fait l’une des plus forte du secteur. Les spécialistes du marketing estiment à cause de cela qu’ils peuvent désormais atteindre 99% des membres de Snapchat, Twitter ou TikTok via d’autres réseaux sociaux.

Lire également : Facebook s’apprêterait à distribuer Téléfoot, la chaîne de sport de TF1 et Mediapro

Que pensez-vous de ces chiffres ? Partagez votre avis dans les commentaires.