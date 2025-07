Et si votre voiture se rechargeait à distance ? Ce n’est plus de la science-fiction

Transmettre de l’électricité dans l’air, sans fil ni contact, ce n’est plus de la science-fiction. Une agence américaine vient de battre un record mondial. Et cette avancée pourrait bouleverser notre manière d’alimenter les objets du quotidien.

Transmettre de l’électricité à distance, sans fil, c’était le grand rêve de Nikola Tesla au début du XXe siècle. Il imaginait déjà un monde sans prise ni câble, où l’énergie circulerait librement dans l’air. Plus d’un siècle plus tard, cette vision refait surface… mais dans un cadre militaire. Une agence de défense américaine vient de réaliser une prouesse qui bat tous les records actuels.

La DARPA, l’agence de recherche du Pentagone, a réussi à transmettre 800 watts d’électricité sur 8,6 kilomètres, pendant 30 secondes. L’énergie a été envoyée par un faisceau laser infrarouge, puis captée par un récepteur au sol. Ce dernier a transformé la lumière en courant électrique à l’aide de cellules photovoltaïques. C’est, à ce jour, la transmission sans fil la plus longue jamais réalisée. L’expérience s’est déroulée en plein air, sur un terrain militaire sécurisé.

Le rendement atteint 20 %, ce qui est élevé pour une transmission à distance. Le laser est stabilisé par des systèmes optiques pour rester aligné malgré l’atmosphère. À titre de comparaison, Tesla a récemment dévoilé un prototype de recharge sans fil pour son Cybercab, mais limité à 25 kW, et sur quelques centimètres seulement. Ici, la DARPA a transmis sans aucun contact sur plusieurs kilomètres, un exploit bien différent en nature comme en portée. D’autres entreprises comme Emrod ou PowerLight mènent aussi des projets similaires, mais à des puissances ou distances bien moindres.

Ce n’est qu’un début. La prochaine étape du projet vise à transmettre jusqu’à 10 kilowatts sur 200 kilomètres. À ce niveau, on pourrait recharger une voiture électrique standard (60 kWh) en six heures, sans câble, depuis une source distante. Tesla atteint déjà 500 kW via câble avec ses Superchargeurs V4, mais toujours avec une station physique. Si cette technologie se développe, on pourrait imaginer des routes, parkings ou bâtiments capables d’envoyer de l’énergie à distance. Un futur où l’on recharge tout, partout, sans jamais avoir à brancher quoi que ce soit.