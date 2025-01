Et si Microsoft Edge avait enfin une raison de vous faire changer de navigateur ? Ce type de protection pourrait tout changer

Microsoft Edge s’enrichit d’une nouvelle fonctionnalité de sécurité unique sur le marché. Premier à l'intégrer, cette protection pourrait convaincre les utilisateurs de donner une seconde chance à ce navigateur encore trop souvent mal aimé.

Microsoft Edge continue de faire évoluer son navigateur en intégrant des outils pour améliorer la sécurité des utilisateurs. Sa dernière innovation est un bloqueur de scareware, conçu pour protéger contre les fausses alertes de virus qui incitent les internautes à payer ou télécharger des logiciels malveillants. Ces attaques, souvent efficaces contre les personnes moins à l’aise avec les technologies, représentent une véritable menace. Avec cette nouveauté, Microsoft place donc ce dernier au cœur de la lutte contre les arnaques en ligne.

Cette nouveauté positionne Microsoft Edge comme un navigateur axé sur la sécurité. Alors que Google Chrome ou Firefox ne disposent pas encore de ce type de protection native contre les scarewares, Edge prend une longueur d’avance. La fonctionnalité repose sur un algorithme d’intelligence artificielle capable de détecter les scarewares en temps réel et de bloquer les tentatives frauduleuses avant qu’elles ne parviennent à effrayer l’utilisateur. Cette intégration s’inscrit dans une tendance globale : de plus en plus de navigateurs explorent l’utilisation de l’IA pour identifier les sites frauduleux et renforcer la protection des internautes.

Microsoft Edge propose son bloqueur de scareware dans sa version preview

Ce bloqueur de scareware est déjà disponible en version preview dans le cadre du programme Edge Insider. Ce dernier permet aux utilisateurs de tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités en cours de développement. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur le site officiel de Microsoft Edge Insider, de télécharger la version Canary, puis de l’installer. Une fois installée, la fonctionnalité peut être activée dans les paramètres du navigateur. Cela vous permettra de découvrir et de contribuer à l’amélioration de cet outil avant son déploiement pour le grand public.

Microsoft Edge ne cesse de s’améliorer pour se démarquer de ses concurrents. En plus de cette fonctionnalité, le navigateur a récemment reçu une mise à jour importante qui améliore ses performances grâce au framework WebUI 2.0. Plus rapide et désormais équipé de protections inédites comme le bloqueur de scareware, Edge confirme donc son ambition de devenir une alternative sérieuse à Chrome et Firefox. Avec des fonctionnalités utiles et innovantes, Microsoft espère convaincre les utilisateurs de donner une nouvelle chance à ce dernier.