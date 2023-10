Elon Musk, Ryan Gosling : les 10 célébrités préférées des pirates pour vous arnaquer

McAfee révèle dans une nouvelle étude le nom des 10 célébrités préférées des pirates pour mettre au point des arnaques en ligne. Dans le lot, on retrouve bien entendu Elon Musk, très populaire dans le milieu des cryptomonnaies, mais aussi bon nombre d’acteurs et actrices du film Barbie. Attention à ne pas tomber dans le panneau.

Si vous êtes sur Instagram, ou sur les réseaux sociaux de manière générale, vous avez certainement déjà vu passer de faux comptes se faisant passer pour un influenceur célèbre, prétendant offrir des iPhone et autres produits onéreux à ses fans. La pratique est désormais connue et ne concerne pas, par ailleurs, que les influenceurs, mais toutes les célébrités de manière générale. On ne compte plus, par exemple le nombre d’arnaques se faisant passer pour Elon Musk dans le milieu des cryptomonnaies.

Chaque année McAfee dresse donc la liste des 10 célébrités les plus souvent exploitées par les pirates pour mettre au point des arnaques en ligne. Le milliardaire controversé est ainsi bien présent dans la liste, mais ne décroche pas la première place pour autant. Ce « privilège » revient à l’acteur Ryan Gosling, dont la performance dans le film Barbie a fait des émules sur la Toile. Par ailleurs, nombre de ses collègues sont également cités dans le classement.

Méfiez-vous de ces célébrités qui vous offrent des cadeaux en ligne

Voici donc les 10 célébrités les plus utilisées par les pirates dans des arnaques en ligne en 2023 :

Ryan Gosling Emily Blunt Jennifer Lopez Zendaya Kevin Costner Elon Musk Al Roker Margot Robbie Bad Bunny America Ferrera

Ainsi, pas moins de 3 acteurs et actrices de la liste ont joué dans Barbie, à savoir Ryan Gosling, Margot Robbie et America Ferrera. On notera également la présence d’Emily Blunt, à l’affiche d’Oppenheimer, autre film événement de cet été. L’engouement général autour des deux œuvres avait d’ailleurs déjà incité les pirates à mettre au point des arnaques en ligne.

Comme l’explique McAfee, 2023 a vu une montée en puissance des deepfakes prenant l’apparence des célébrités citées plus haut. « L’IA a changé la donne et les cybercriminels peuvent désormais créer des escroqueries très sophistiquées à grande échelle à l’aide de ces outils », alerte Steve Grobman, CTO de McAfee. « Pour assurer la sécurité des internautes et protéger leur vie privée et leur identité, les consommateurs doivent rester vigilants et réfléchir à deux fois avant de cliquer ».

Source : McAfee