Barbie, Oppenheimer : les pirates profitent de l’engouement pour vous arnaquer, voici comment éviter les pièges

Comme de nombreux Français, vous vous rendrez peut-être ce soir au cinéma pour découvrir, selon vos préférences, Barbie ou Oppenheimer. Les deux films sont au cœur d’un véritable phénomène culturel depuis plusieurs semaines, ce qui donne de nombreuses idées aux pirates. En effet, ce ne sont pas les arnaques qui en veulent à votre portefeuille qui manquent.

Rarement deux films auront suscité autant d’attente et d’engouement de la part des spectateurs. Aujourd’hui sortent en salle Barbie et Oppenheimer, deux films que tout oppose et qui pourtant sont au cœur d’un véritable phénomène culturel sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Comme beaucoup, vous avez peut-être déjà vos places réservées pour ce soir. Attention, toutefois, à ne pas tomber dans le panneau d’une arnaque bien sentie.

En effet, les pirates ont bien flairé le filon face à autant d’impatience. La firme de cybersécurité Kaspersky a en effet repéré plusieurs arnaques en ligne surfant sur la vague de la sortie des deux films. L’une d’elles prétend par exemple mettre en vente de nombreux produits dérivés Barbie, dont une poupée à l’effigie de Margot Robbie. À grand renfort de fausses promotions et de sentiment d’urgence, les internautes sont incités à dépenser leur argent sur le site.

Attention aux arnaques qui surfent sur la vague de Barbie et Oppenheimer

En plus de donner leur argent et leurs informations de paiement directement aux pirates, les victimes livrent également une certaine quantité de données personnelles, via un formulaire qu’il est nécessaire de remplir pour précéder à « l’achat ». Mieux vaut donc ne pas tomber dans le panneau, à l’instar d’une autre offre beaucoup trop alléchante pour être vraie.

Comme l’explique Kasperky, certains sites prétendent en effet permettre de regarder Oppenheimer gratuitement. Enfin presque. En effet, les pirates demandent généralement un euro symbolique ou autre somme en apparence insignifiante. Or, il faut bien sûr là encore livrer ses coordonnées bancaires pour procéder au paiement, laissant la possibilité aux individus malveillants de procéder à des prélèvements non autorisés.

« Les avant-premières et les sorties populaires suscitent une vague d’impatience, mais il est essentiel que tout un chacun reste vigilant et respecte les règles de base de la sécurité en ligne. Les attentes et l’excitation ne doivent pas occulter les risques », rappelle Olga Svistunova, experte en sécurité chez Kaspersky. Pour vous prémunir contre les risques, adoptez les bons réflexes :