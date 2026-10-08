Echo Dot 5 : l’excellente enceinte connectée d’Amazon est maintenant à -67%, c’est son prix le plus bas !

L’enceinte connectée Echo Dot 5 est un petit bijou de technologie qui permet d’écouter sa musique, d’avoir accès à un assistant vocal boosté à l’IA et de contrôler ses appareils connectés. En ce moment, Amazon propose une baisse de prix de 67%. Alors si vous voulez vous équiper en payant seulement le tiers du prix initial, c’est le moment !

Echo Dot 5

Amazon a développé au fil des années toute une gamme d’enceintes et d’écrans connectés. Tous ses produits sont facilement reconnaissables grâce à l’appellation Echo. Le modèle le moins cher du moment est l’Echo Dot de cinquième génération.

Normalement en vente au prix conseillé de 89,99 euros, il voit son prix chuter de 60 euros sur Amazon. Il passe ainsi à seulement 29,99 euros. C’est tout simplement une réduction colossale qui représente deux tiers du prix de base. En plus, vous avez le choix entre les 3 coloris : Anthracite, Blanc et Bleu marine. Notre petit conseil : à ce prix mini, vous pouvez vous faire plaisir et prendre plusieurs Echo Dot pour y avoir accès dans toute la maison. Mais attention, ne traînez pas trop car c’est une offre à durée limitée.

Echo Dot : l’enceinte connectée à prix mini

L’Echo Dot 5 est une enceinte connectée Bluetooth ultra-compacte. Avec son design tout rond, elle peut se poser facilement dans n’importe quelle pièce de la maison. Malgré sa taille modeste, elle délivre un son de qualité et suffisamment puissant pour être entendue dans toute la pièce. Vous pouvez ainsi l’utiliser pour écouter vos morceaux de musique préférés sur Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple Music ou bien pour écouter des livres sur Audible ou même pour écouter la radio.

Avec ses quatre microphones intégrés, l’Echo Dot est capable de capter avec précision vos commandes vocales. Vous pouvez ainsi interpeller Alexa à tout moment. En plus, vous pouvez bénéficier depuis cette année du service Alexa+, l’assistant vocal Amazon boosté à l’intelligence artificielle générative. Vous pouvez aussi utiliser l’Echo Dot pour contrôler à la voix tous vos appareils connectés.

Et si jamais vous voulez couper les micros pour préserver votre vie privée, c’est tout à fait possible puisqu’il existe un bouton directement sur l’Echo Dot 5 pour empêcher l’enceinte de vous écouter.


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