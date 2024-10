Dites adieu à votre Livebox Play, Orange vous offre ce nouveau décodeur 4K

Après plus de dix ans de service, le décodeur Livebox Play d’Orange va être remplacé par un modèle plus moderne. Cette évolution vise à proposer des fonctionnalités mieux adaptées aux technologies actuelles, tout en permettant à ses abonnés de bénéficier d'un équipement renouvelé.

Lancé en 2013, le décodeur Livebox Play a marqué une étape dans l’offre d’Orange, avec un design imposant et des fonctionnalités qui se démarquaient à l’époque, comme la possibilité d’ajouter un lecteur Blu-Ray. Accompagné de sa télécommande à double face et son joystick, ce dernier a su séduire de nombreux utilisateurs, malgré quelques défauts comme une forte consommation de piles. Après plus d'une décennie de bons et loyaux services, l’heure est venue de le remplacer.

Orange a donc annoncé la mise en place d’un programme de remplacement gratuit pour ce modèle de décodeur. Les abonnés concernés recevront un décodeur TV UHD, plus moderne, sans frais d'échange ni changement d’offre. Ce nouveau modèle offre notamment le support de l’ultra haute définition en 4K, le son Dolby Atmos, ainsi que l’intégration de l’assistant vocal Alexa, permettant de rechercher des contenus directement depuis l'appareil.

Orange remplace les anciens décodeurs Livebox Play par des modèles 4K

Cette transition est une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui veulent bénéficier de la 4K sans avoir à payer un supplément. Jusqu’ici, Orange proposait le passage au décodeur TV UHD moyennant 40 euros. Désormais, cet échange est offert, une initiative appréciée par les abonnés qui ont gardé leur ancien modèle. Cependant, certains rapportent que les frais d'échange sont toujours affichés sur le site internet de l'opérateur, bien que ce dernier indique qu'il est sans frais pour les clients éligibles.

Ce changement concerne également les abonnés de Sosh qui possèdent encore le décodeur Livebox Play. Ils pourront eux aussi profiter de ce passage à un modèle plus récent. Le décodeur TV UHD, avec sa compatibilité 4K, offre une qualité d’image bien supérieure à l’ancien, ainsi que la prise en charge du son Dolby Atmos. Cette modernisation permet aux utilisateurs de profiter pleinement de leurs contenus sur les téléviseurs de dernière génération, en suivant les évolutions technologiques du marché.

Source : Univers Freebox