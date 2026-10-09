Disney+ : Marvel annonce Zodiac, voici ce que l’on sait sur cette série d’espionnage

Les Studios Marvel dévoilent l’arrivée d’une série appelée Zodiac. Bien qu’ils aient été avares en détail, on peut déjà imaginer de quoi elle pourrait parler. Faisons le point.

Les films et séries Marvel s’enchaînent. Alors que les fans attendent avec impatience la sortie d’Avengers : Doomsday le 16 décembre 2026, les studios pensent déjà à la suite. Parmi les projets annoncés à la New York Comic Con, qui se tient du 8 au 11 octobre 2026, il y en a un qui retient l’attention : Zodiac. Rien à voir avec le tueur en série qui a sévi entre 1968 et 1969 aux États-Unis. La série Marvel, présentée comme un thriller d’espionnage, sera bien ancrée dans l’univers des comics.

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La question est désormais de savoir quel pan de ce dernier elle adaptera, ou, du moins, prendra pour inspiration. Disons-le tout de suite : officiellement, Marvel n’a rien dit. Mais cela n’empêche pas d’avoir une bonne idée du sujet de la série grâce au logo servant d’illustration principale à cet article. Sa typographie particulière permet d’imaginer qui pourrait être au centre de l’intrigue de Zodiac. Et ce ne serait pas un super-héros au sens propre.

De quoi pourrait parler Zodiac, la future série des studios Marvel ?

Le « A » de Zodiac n’est pas sans rappeler le logo du S.H.I.E.L.D. avec sa tête d’aigle. Nous aurions donc une histoire centrée sur l’organisation dirigée, entre autres, par Nick Fury. Quant à « Zodiac », c’est très sûrement une référence à l’organisation présentée dans les comics Secret Warriors. On y voit la naissance de la Grande Roue du Zodiac, une organisation regroupant les plus grands espions internationaux dont Nick Fury et son frère cadet, Jacob Fury.

JUST ANNOUNCED AT NYCC: Marvel Television’s Zodiac is coming to Disney+ in 2028. pic.twitter.com/PZ3RqguZVZ — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 8, 2026

Chaque membre se voit affubler d’un nom de code correspondant à l’un des 12 signes astrologiques occidentaux, Jacob Fury héritant du Scorpion. Nick Fury est quant à lui désigné par les Gémeaux. Si c’est bien de cela qu’il s’agit, Zodiac mettrait en scène des héros humains, sans super-pouvoirs. Il faudra patienter pour le savoir puisque la production de la série Zodiac démarrera en 2027, pour une diffusion prévue sur Disney+ en 2028.