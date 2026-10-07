Détecteur d’IA : on peut désormais savoir en un clic si un audio, une image ou une vidéo ont été générés par l’IA de Google

Google lance SynthID Detector, son propre détecteur d’IA permettant de savoir avec certitude si un fichier audio, une image ou une vidéo ont été générés par l’IA de Google.

En 2023, Google annonçait sa technologie SynthID, permettant de marquer les images modifées ou générées par l’IA de ses modèles. Ce filigrane était ensuite étendu à d’autres médias : les fichiers audio et vidéo. Puis en 2025, la firme a lancé SynthID Detector, un détecteur d’IA capable d’identifier les fameux filigranes pour savoir avec certitude si un contenu a été créé ou altéré par ses propres systèmes d’IA. Mais celui-ci était jusqu’ici réservé à la presse, pour que les journalistes puissent vérifier l’authenticité d’un document.

SynthID Detector est désormais accessible au grand public, communique Google. Pour l’instant, le détecteur ne fonctionne qu’en anglais, mais il est bien possible de l’utiliser en France pour tester l’origine d’un ficher audio, d’une image ou d’une vidéo, tant que le document est en anglais. Avec SynthID Detector, on peut rapidement apprendre si un contenu provient de l’IA de Google (Gemini notamment), mais aussi de l’IA d’autres entreprises partenaires, comme OpenAI, Nvidia et Kakao. Apple sera bientôt pris en charge également, alors que la marque à la pomme confie désormais bien des fonctionnalités de ses produits aux modèles de Google.

SynthID Detector n’est pas compatible avec toutes les IA génératives

“SynthID intègre des filigranes numériques directement dans les images, les fichiers audio ou vidéo générés par l’IA”, explique Google. “Les filigranes sont imperceptibles à l’œil nu, mais détectables par la technologie SynthID. Celle-ci résiste aux transformations courantes. Lors de l’envoi de fichiers pour la détection, veuillez utiliser la meilleure qualité possible afin d’optimiser la précision du diagnostic”, précise le groupe.

Le détecteur ne fonctionne qu’avec des fichiers, qu’on sélectionne depuis l’explorateur de son appareil ou qu’on ajoute par glisser-déposer. Il n’est pas possible de renseigner le lien d’une vidéo YouTube, d’une image ou d’un article. Son utilisation nécessite un compte Google, Apple ou OpenAI.

Cliquez pour accéder à SynthID Detector

Nous avons créé un image avec Gemini et l’avons soumise à SynthID Detector pour le tester. Le message suivant s’est alors affiché : “SynthID a été détecté. Ce contenu multimédia a été créé ou modifié avec l’IA de Google. Veuillez noter que ce contenu multimédia a pu être modifié ultérieurement”.

Pour une vidéo, le système fait la distinction entre la vidéo et l’audio et indique si SynthID est détecté pour chacun d’entre eux.