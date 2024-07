Des publicités intrusives sur Maps pendant que vous conduisez ? Google répond

Une rumeur enfle concernant Maps de Google : la firme préparerait l'arrivée de popups de publicités prenant une bonne partie de l'écran alors même que l'on est en train de conduire. L'entreprise répond.

L'application Maps de Google fait partie de celles que beaucoup ont adopté au quotidien. Que ce soit pour suivre un trajet en voiture, à pied, ou encore trouver le chemin vers cette boutique qui vient tout juste d'ouvrir, il y a mille et une raison de lancer l'appli. Étant donné qu'elle sert à la navigation, il est normal d'attendre d'elle une information claire et surtout, sans distraction. Quand on doit repérer la bonne sortie d'un rond-point, la dernière chose que l'on veut est de voir apparaître une fenêtre sur l'écran du smartphone ou de la voiture.

C'est pourtant ce qu'a vécu Antony Highman. Sur son compte X (Twitter), l'internaute partage une capture d'écran montrant une publicité occupant environ un tiers de ce qu'affiche Maps. Proposant de faire un détour pour se rendre dans un magasin de proximité Royal Farms, elle affiche clairement la mention “Sponsorisée“. L'homme affirme n'avoir fait aucune recherche préalable pouvant expliquer l'apparition de la réclame. Rapidement, les réactions s'enchaînent, notamment pour souligner la dangerosité potentielle du procédé.

Google Maps va-t-il avoir droit à des publicités prenant une bonne partie de l'écran pendant que vous conduisez ?

Afin de faire désenfler la polémique, Google a rapidement répondu à Anthony Highman, rappelant que ce genre d'affichage n'est pas nouveau : “il permet aux utilisateurs de voir des publicités pertinentes pour des entreprises telles que des stations-service, des restaurants et des magasins le long de leur itinéraire. Pour éviter de distraire le conducteur, ces publicités ne s'affichent pas [comme un popup], ne s'étendent que si l'on y touche et disparaissent rapidement après un court laps de temps.”

Ce que la firme n'explique pas, c'est pourquoi la publicité est apparue pendant que la personne conduisait, et pourquoi elle a mis “45 secondes à une minute” avant de disparaître. Google a simplement précisé qu'il ne s'agissait pas du comportement attendu (sans dire lequel). Il est possible que ce soit un test d'une fonctionnalité empruntée à Waze, qui affiche des fenêtres similaires. La différence majeure étant que l'application le fait uniquement quand la voiture est à l'arrêt.

Source : BGR