Des chercheurs soutenus par Microsoft établissent un record de performances pour leur fibre à cœur creux

Des chercheurs soutenus par Microsoft travaillent sur un nouveau design de fibre optique. Ces travaux pourraient mener à une révolution dans le domaine : elle serait potentiellement la fibre optique la plus rapide jamais conçue, tout en promettant une perte de signal record.

La fibre optique a révolutionné notre rapport à l’Internet grâce à ses performances bien supérieures à celles de l’ADSL. Le très haut débit sera bientôt l’unique technologie sur le marché, la fin du réseau cuivre par l’opérateur Orange étant officiellement actée le 31 janvier 2026.

Le progrès ne s’arrête pas là pour autant, tant la course aux débits paraît effrénée. Si des chercheurs japonais ont partagé des résultats records : 1,86 exabit par kilomètre par seconde, des chercheurs soutenus financièrement par Microsoft espèrent s’imposer dans la compétition, grâce à un nouveau design de fibre à cœur creux (HFC).

Lire aussi : La Fibre aurait des effets dangereux sur la santé mentale des adolescents, cette étude tire la sonnette d’alarme

Une technologie qui surpasse les fibres optiques traditionnelles

Il existe deux grands types de fibres optiques : celles traditionnelles à cœur solide, qui guident la lumière à travers le verre ; et celles à cœur creux, qui canalisent la lumière dans l’air pour se rapprocher de sa vitesse théorique maximale. La HFC est étudiée depuis des décennies, la lumière se propageant plus rapidement dans l’air que dans le verre. Son principal défi résidait dans l’affaiblissement excessif du signal. Le nouveau design présenté par les chercheurs semble l’avoir relevé : il pourrait surpasser les fibres traditionnelles, à la fois en termes de bande passante et de perte de signal.

Leur HFC promet une perte de signal record (0,091 dB/km) et des vitesses de transmission accrues jusqu’à 45 %, d’après nos confrères de TechRadar. Les scientifiques recourent à des membranes de verre ultra-minces, qui guident la lumière plus efficacement, maintenant un signal solide, tout en limitant la perte d’énergie.

C’est la première fois qu’une HFC dépasse les fibres à cœur solide sur ce critère crucial : les fibres traditionnelles enregistraient déjà une perte minimale de 0,14 dB/km, quand les premiers essais de HFC peinaient à passer sous 1 dB/km, nécessitant un renforcement important du signal. À l’avenir, la bande passante pourrait être multipliée par 5 à 10.

Cette avancée, considérée par Francesco Poletti comme « une révolution potentielle dans les communications optiques », pourrait servir à des applications sensibles aux délais : l’IA ou les réseaux mobiles à faible latence. Malgré son potentiel, des obstacles demeurent, tels que la standardisation mondiale. Les centres de données pourraient ne pas y avoir accès avant 5 ans. Et la compétition reste ouverte : des chercheurs chinois travaillent aussi sur des membranes en verre : plus épaisses, moins onéreuses à produire, mais avec une bande passante davantage restreinte. La réalité industrielle devrait avoir le dernier mot.