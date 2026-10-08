Des astronomes surprennent pour la première fois une étoile vampire aspirant une étoile ratée

Une étoile située à 300 années-lumière de la Terre affiche un comportement longtemps resté inexplicable. Les astronomes ont fini par identifier sa victime, une naine brune piégée sur une orbite très serrée. Le festin a déjà commencé et il pourrait se prolonger pendant des milliards d’années.

etoile vampire
Source : Aaron Householder

Chaque nuit, les télescopes automatisés photographient des millions d’objets célestes. Beaucoup de signaux dorment ensuite pendant des années dans les bases de données, faute d’explication convaincante. Un instrument mieux adapté finit parfois par trancher. En février, l’observatoire Chandra a livré le premier cliché en rayons X de l’enveloppe gazeuse d’une jeune étoile semblable au Soleil. Au sein de la Galaxie, la plupart des astres vivent en couple.

Un signal capté par le relevé Zwicky Transient Facility résistait pourtant à toute explication. Sa courbe de lumière dessinait un triangle, et aucun objet connu ne produit cette forme. D’autres systèmes réservent des surprises comparables, et la planète GJ 3090 b tourne dans le sens inverse de son étoile. Au départ, l’équipe américaine chassait des pulsars veuves noires, accusés de dévorer leur compagne. Faute d’oscillation marquée, cette piste est tombée.

Une naine brune perd sa matière au profit de l’étoile qu’elle accompagne

Publiée dans Nature Astronomy, une étude a tranché en faveur d’un couple bien plus paisible. Le système baptisé ZTF J0440+2325 abrite un astre dominant de 85 fois la masse de Jupiter. Sa compagne pèse seulement 25 fois cette même masse. Elle appartient à la famille des naines brunes, ces corps trop légers pour allumer la fusion de l’hydrogène dans leur cœur. Son orbite dure 87 minutes.

Rien ici ne rappelle le festin d’un trou noir. Autour d’un objet aussi compact, le gaz arraché forme d’abord un disque avant de tomber. Dans ZTF J0440+2325, la naine brune alimente directement la surface de l’étoile, à très grande vitesse. Les chercheurs évaluent le débit à un cent-millième de masse terrestre par an. De là vient le triangle lumineux, car le point d’impact brûlant entre et sort du champ de vision au fil de la rotation.

Désormais, l’équipe du MIT cherche des couples comparables dans la Voie lactée. Ce scénario d’absorption lente contredit l’image habituelle d’un astre engloutissant ses voisines, comme le Soleil le fera avec la Terre une fois devenu une géante rouge. Dans ZTF J0440+2325, la victime devrait survivre très longtemps. Son agonie durera des centaines de milliers, voire des milliards d’années.


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