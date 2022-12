Des arnaqueurs font croire que vos proches ont été kidnappés en vous appelant avec leur numéro

Le spoofing continue de faire des victimes, avec des arnaques toujours plus terrifiantes. Sur TikTok, une utilisatrice raconte ainsi qu’un pirate l’a appelé avec le numéro de téléphone de sa mère pour lui faire croire que celle-ci avait été kidnappée. Ce dernier a bien entendu exigé une rançon en retour. On vous explique comment vous protéger contre ces attaques.

Il y a quelques jours, l’utilisatrice Citylivingsoutherngirl a posté sur TikTok une vidéo racontant une expérience particulièrement terrifiante. Tout commence lorsqu’elle reçoit un appel de sa mère. Son téléphone affiche bel et bien son nom, l’utilisatrice ne se pose donc pas de question particulière en décrochant. C’est alors qu’elle entend la voix de sa mère en fond, visiblement paniquée. À l’autre bout du fil, un homme menaçant lui apprend que celle-ci a été kidnappée et qu’il est prêt à la tuer si une rançon n’est pas versée immédiatement.

Comme l’appel provenait selon toute vraisemblance du téléphone de sa mère, Citylivingsoutherngirl conclut que celle-ci court véritablement un grave danger. Pourtant, la rançon exigée par le kidnappeur est relativement faible : « seulement » 1000 dollars. Plus étrange encore, celle-ci parvient à faire baisser le prix à 100 dollars, ce qui semble bien faible pour quelqu’un prêt à assassiner sa victime. Bien entendu, une fois le versement effectué, ce dernier raccroche immédiatement. Citylivingsoutherngirl rappelle immédiatement sa mère, qui est en réalité parfaitement en sécurité.

Le spoofing peut mener à des arnaques terrifiantes

Les connaisseurs auront reconnu là une technique diablement efficace : le spoofing. L’idée est simple : s’approprier le numéro de téléphone d’une personne ou d’un organisme pour faire croire à sa victime qu’elle reçoit un appel de ces derniers derniers. Généralement, c’est l’occasion pour les pirates de se faire passer pour la banque de leurs victimes en leur réclamant remboursements et autres acomptes.

Cette dernière méthode est particulièrement populaire auprès des pirates pour une raison simple. Aussi simple soit-il à mettre en place (il suffit de se doter d’un logiciel capable d’effectuer l’opération de lui-même), le spoofing comporte une limitation cruciale : il ne permet pas de choisir le nom qui s’affiche sur le téléphone de sa victime. Autrement dit, il n’est pas possible d’appeler quelqu’un en particulier et de se faire passer pour un proche avec un numéro qui n’est pas le bon.

Pour concocter une arnaque comme celle dont a été victime Citylivingsoutherngirl, il est donc nécessaire de connaître les liens entre le propriétaire du numéro de téléphone utilisé et la véritable victime ciblée par l’appel. Cela demande donc plus d’efforts pour le pirate, qui doit à la fois s’approprier un numéro de téléphone et fouiller dans les données personnelles de son propriétaire pour obtenir un second numéro à arnaquer.

Comment se protéger contre le spoofing ?

La meilleure manière d’éviter d’être victime de spoofing est donc avant tout de faire très attention à son activité en ligne. Évitez au maximum de fournir votre numéro de téléphone sur le web et ne le faites qu’en cas de nécessité absolue. De la même manière, il est plus prudent de ne pas afficher ses liens directs avec ses proches ou sa famille, notamment sur les réseaux sociaux, car cela facilite la vie des pirates.

Enfin, si malgré tout l’un d’entre eux parvient à vous joindre, restez attentif au moindre signe pouvant vous indiquer que l’appel est étrange. Si la voix utilisée pour imiter celle de votre proche sonne bizarrement, si la rançon demandée est trop faible, raccrochez immédiatement. Tentez ensuite de rappeler la personne concernée. S’il s’agit de spoofing, celle-ci décrochera comme si de rien n’était et vous saurez alors qu’il s’agit d’une arnaque.