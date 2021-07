Cryptomonnaies : un utilisateur de Grindr a été arnaqué de 23 000 euros

Une arnaque vise actuellement les utilisateurs de l'application de rencontres Grindr. Un escroc cherche en effet à convaincre certains usagers de déposer de l'argent sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Les fonds déposés sont alors récupérés par le criminel avant de disparaître.

Dans une enquête publiée ce 3 juillet 2021, The Guardian raconte la mésaventure de James Evans, un jeune homme qui utilise Grindr, l‘application de rencontre conçue pour les homosexuels. Evans explique avoir commencé à discuter avec un homme via la messagerie de l'application.

Rapidement, l'homme lui a proposé de se lancer dans le trading de cryptomonnaies. “Après quelques jours, il a commencé à me parler du trading de cryptomonnaies et comment il pouvait me montrer le fonctionnement et comment je pouvais en gagner de l'argent” explique James Evans.

L'escroc lui a demandé d'ouvrir un compte sur Binance

Sur le conseil de l'escroc, James Evans a ouvert un compte sur la plateforme d'échange de devises numériques Binance. Il s'agit de l'une des plus importantes plateformes permettant de détenir, de convertir ou de trader des cryptomonnaies, comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Binance Coin ou encore le Dogecoin. Binance est souvent considéré comme le meilleur exchange du secteur.

Une fois le compte ouvert, la victime a déposé de l'argent à plusieurs reprises avec l'aide de l'escroc. L'argent a déposé par virement bancaire. En l'espace de quelques jours, le criminel l'a convaincu de verser 12 000 livres sterling, soit près de 14 000 euros, sur Binance. “Il m'a montré comment trader à l'aide de WhatsApp et de captures d'écran, puis j'ai transféré les fonds à Binance et dans mon compte courant” explique la victime. Ces gains ont rapidement mis Evans en confiance.

Finalement, l'escroc a déconnecté Evans de son compte Binance. L'homme disposait visiblement des identifiants nécessaires pour se connecter au compte de trading. Lorsque vous ouvrez un compte Binance, on vous conseillera d'activer la double authentification, voire d'opter pour une clé de sécurité, comme une Yubikey. Ces précautions permettent d'éviter qu'un tiers ne pénètre dans votre portefeuille.

La victime a perdu toutes ses économies en quelques jours

Pour débloquer le compte, l'escroc a demandé de l'argent à sa victime. Dos au mur, il a accepté de donner plusieurs milliers de livres sterling supplémentaires. Le criminel a collecté l'argent (un total de 20 000 livres sterling, soit 23 000 euros) avant de disparaître de Grindr et de WhatsApp.

Malheureusement, James Evans n'a aucun moyen de récupérer ses économies. Sa banque n'est pas en mesure de l'aider car l'argent a été déposé de son plein gré. Même son de cloche du côté de Binance. La plateforme s'engage néanmoins à collaborer avec les autorités. “Lorsque nous sommes informés de ce genre de réclamations, nous prenons immédiatement des mesures et avons un excellent bilan de collaboration avec les organismes d'application de la loi du monde entier” affirme Binance.

