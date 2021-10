Le cours du Bitcoin repasse la barre des 50 000 dollars, en route vers les 100 000 dollars ?

Le Bitcoin est de retour en force. Après plusieurs semaines d'hésitation, le cours de la cryptomonnaie s'est installé au dessus des 50 000 dollars. Malgré le dernier rappel à l'ordre de la Chine, la devise numérique tente désormais de se hisser au dessus du seuil des 55 000 dollars.

Le cours du Bitcoin est reparti à la hausse. Après les sommets atteints début d'année grâce aux annonces successives de PayPal ou de Visa, ou les investissements massifs de Tesla et MicroStrategy, la cryptomonnaie s'était repliée pendant plusieurs mois entre 30 000 et 40 000 dollars. Le revirement d'Elon Musk, les menaces de Pékin et les contestations au Salvador après son adoption ont plombé la progression de la monnaie numérique.

Après des semaines à osciller dans le range des 40 0000 dollars, le cours du Bitcoin a finalement cassé la résistance des 50 000 dollars peu après les déclarations de président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Malgré son hostilité envers le secteur, le dirigeant ne souhaite pas interdire les cryptomonnaies aux Etats-Unis.

Le Bitcoin s'attaque au seuil des 55 000 dollars malgré la répression chinoise

Le Bitcoin ne s'est pas arrêté au seuil des 50 000 dollars. Quelques heures après, la cryptomonnaie s'est lancée à l'assaut de la résistance des 55 000 dollars. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le Bitcoin stagne autour des 54 500 dollars. Sans surprise, le cours de la reine des cryptomonnaies n'a pas été longtemps entaché par les dernières menaces de la Chine.

Fin septembre, le gouvernement chinois avait une nouvelle fois annoncé l'interdiction des cryptomonnaies sur son territoire. La Chine avait déjà émis un avertissement similaire en mai dernier. Régulièrement, Pékin diffuse des menaces de cet acabit afin de freiner l'essor du marché des crypto-actifs. Mais, comme le note d'ailleurs Edward Snowden, “le Bitcoin est devenu plus fort après l’interdiction des cryptomonnaies en Chine”.

Le cours du Bitcoin se dirige inlassablement vers son plus haut niveau atteint en mai dernier, 64 500 dollars. Une fois ce seuil symbolique atteint, de nombreux observateurs estiment que la devise pourrait poursuivre sa trajectoire jusqu'aux 100 000 dollars d'ici la fin de l'année. C'est notamment l'avis de Florian Grammes, directeur général de Midas Touch Consulting. Le dirigeant s'attend à ce que l'inflation pousse les investisseurs vers la mère des cryptomonnaies.