La version Web de Copilot s'enrichit de nouvelles fonctionnalités à destination des personnes qui connectent leur smartphone à Windows. L'IA peut en prendre le contrôle plus en profondeur et faire certaines choses sans que vous ayez besoin de toucher le mobile.

Gérer votre smartphone depuis votre ordinateur Windows est peut-être devenu une habitude pour vous. Microsoft propose depuis longtemps son application Mobile connecté et commence d'ailleurs à la muscler en y ajoutant des nouveautés. Sûrement pour continuer dans cette optique de rendre la frontière entre PC et mobile toujours plus floue, la firme de Redmond permet désormais à Copilot Web, son IA accessible sur tous les navigateurs, de contrôler le téléphone plus en profondeur. Une nouveauté qui passe par la mise à jour du plugin Téléphone existant.

Lire aussi – Avec cette fonction, Windows 11 va rendre la liaison entre PC et smartphone encore plus fluide

Si vous voulez essayer ce dont il est question un peu plus loin, vous devrez passer par Microsoft Edge et activer cette extension de Copilot. Assurez-vous au préalable d'avoir lié mobile et PC via Mobile connecté. Les fonctionnalités sont encore au stade expérimental et certaines traductions françaises n'ont pas encore été implémentées. Notez enfin qu'il faudra reconnecter le smartphone à Windows en scannant un QR code quand vous verrez un message indiquant que l'accès à l'appareil ne peut pas se faire.

Copilot Web peut faire de nouvelles choses sur votre smartphone connecté à Windows, les voici

Alors qu'il était limité à la lecture de certains messages présents sur le mobile, le plugin Téléphone permet à Copilot Web d'aller plus loin. Voilà ce que vous pouvez demander à l'IA désormais :

Envoyer un SMS à un de vos contact . Vous devez valider le texte avant.

. Vous devez valider le texte avant. Lire et résumer les messages récents .

. Traduire un message reçu dans une autre langue que la vôtre .

. Afficher des informations relatives à vos contacts . Vous pouvez même préciser qu'il faut masquer tout ou partie du numéro de téléphone par exemple.

. Vous pouvez même préciser qu'il faut masquer tout ou partie du numéro de téléphone par exemple. Programmer une alarme sur le mobile.

Ces commandes fonctionneront plus ou moins bien suivant le modèle du smartphone. L'intégration avec Samsung est meilleure qu'avec les Pixel de Google par exemple. Pour le moment, il y a assez peu de possibilités, mais nul doute que Microsoft en ajoutera d'autres au fil des mois.

Source : Windows Lastest