En 5 minutes, cette IA de Razer peut dire si un produit a un impact sur l’environnement

Razer, fabriquant de périphériques pour le jeu vidéo, dévoile Gaiadex, un intelligence artificielle capable d'analyser en quelques minutes l'impact environnemental d'un produit Tech.



Les amateurs de jeux vidéo sur PC ont très certainement au moins entendu parler de Razer. La marque est connue pour proposer tout un tas de périphériques faisant la part belle aux lumières RGB : clavier, souris, casque… Et aussi des curiosités comme le coussin haptique Freyja qui fait vibrer le corps des gamers pendant leur partie, littéralement. Dans tous les cas, quand la firme annonce un nouveau produit, on s'attend à quelque chose en lien avec les loisirs vidéoludiques.

Pourtant la dernière nouveauté de chez Razer s'en éloigne. Elle s'appelle Gaiadex. Vous ne pourrez pas mettre la main dessus puisqu'il s'agit d'une intelligence artificielle au but bien précis : mesurer l'impact écologique de la fabrication d'un produit Tech. Ceux de l'entreprise bien sûr, mais également tous les autres.

C'est en tout cas l'ambition affichée par Kenneth Ng, responsable mondial du développement durable chez Razer : “En mettant cette solution innovante à la disposition des entreprises, nous rendons l’ACV [Analyse du Cycle de Vie, ndlr] plus accessible et plus efficace, tout en menant l’industrie mondiale vers un avenir plus intelligent et durable“.

Razer dévoile une IA qui analyse l'impact environnemental des produits Tech en quelques minutes

La particularité de Gaiadex, c'est de fournir en quelques minutes les résultats que les entreprises mettent des mois à obtenir. L'IA a été conçue pour “fluidifier le processus d’ACV, de la collecte des données à la génération de rapports, afin de réduire de manière significative le temps et les efforts nécessaires pour analyser l’impact environnemental d’un produit, de sa création à sa mise au rebut“.

L'outil respecte les standards internationaux en la matière, s'affichant comme une solution universelle. Il génère un rapport de 60 pages en 5 minutes. Ce dernier est ensuite transmis à un organisme indépendant qui l'analyse et délivre le cas échéant un label indiquant que le produit respecte l'environnement. Plusieurs marques ont déjà signé un partenariat avec Razer pour utiliser Gaiadex, mais la liste n'a pas été révélée.