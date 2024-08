Si vous êtes en pleines vacances à l’étranger pendant les JO 2024, vous avez sûrement du mal à accéder aux programmes en français. Le problème peut se résoudre très facilement et nous allons vous montrer comment procéder.

Les JO de Paris sont en cours et de nombreuses épreuves doivent encore livrer leur verdict. Mais vacances obligent, vous vous retrouvez peut-être à l’étranger en ce moment et avez sûrement des difficultés à suivre l'événement en direct.

Les chaînes de télévision locales couvrent sans doute les jeux Olympiques, mais les suivre dans une langue étrangère n’est pas l’option idéale. Et puis, le but des vacances n’est pas de rester cloitré dans une chambre d’hôtel. Regarder les JO en streaming est donc la meilleure option, même en plein déplacement.

Comment voir les JO de Paris gratuitement et en streaming depuis l’étranger ?

La bonne nouvelle, c’est que vous n’aurez rien à payer. C’est gratuit sur les chaînes de France Télévision. Seulement voilà, le site de France TV et ses applications mobiles ne diffusent pas les chaînes du groupe depuis l’étranger. C’est pareil avec Molotov.

Si vous essayez d’y accéder en étant en dehors du territoire français, les restrictions géographiques vous en empêcheront. Alors, comment contourner ce blocage ?

Vous n’avez qu’à utiliser un VPN. Comme nous vous l’expliquons de long en large dans notre dossier sur les VPN, l’un des avantages de ce genre de solution est de contourner les restrictions de contenus en fonction des zones géographiques.

En utilisant un VPN, vous pourrez ainsi vous connecter à un serveur en France et regarder les JO comme si vous y étiez. Le message de restriction disparaitra alors instantanément, que ce soit sur les applications de France TV ou sur Molotov.

L’avantage de regarder les JO en streaming est que vous pourrez suivre vos disciplines préférées en pleine mobilité depuis votre smartphone ou tablette. Mais mieux vaudra disposer d’un forfait local illimité ou avoir un WiFi à portée.

VPN payant ou gratuit ?

Si vous n’utilisez pas encore un VPN, cette question se posera au moment d’en choisir un. Gardez à l’esprit que les VPN gratuits imposent pour la plupart des limites de volume et de vitesse. Les latences sont par ailleurs plus élevées avec les options gratuites.

Il vous sera donc difficile de suivre les JO en direct avec un VPN gratuit. Les applications les plus généreuses offrent jusqu’à 10 Go de données par mois, mais ce n’est pas suffisant. Et les quelques rares qui n’imposent pas de limite de volume ne permettent pas de passer par n’importe quel serveur de votre choix, encore moins par un serveur français.

Il faudra donc opter pour un VPN payant. Mais la bonne nouvelle, c’est que les meilleures applications à l’image de NordVPN offrent une période d’essai gratuit de 30 jours sous la forme d’une garantie de remboursement.