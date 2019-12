Clasico Barça vs Real en streaming direct : quelle chaîne et quelle heure suivre le match ?

Le premier Clasico Barça Real de la saison 2019 /2020 se joue ce soir. Sur quelle chaîne, à quelle heure et comment suivre le match en streaming direct ? Attendue au départ pour le 26 octobre 2019, la rencontre avait été reportée dans un contexte de remous en catalogne. Aujourd’hui, des centaines de millions de téléspectateurs seront comme d’habitude scotchés devant leur poste téléviseur, mais pas que. Vous pourrez suivre la confrontation en direct et à la volée sur votre smartphone, tablette ou PC. Voici toutes les infos.

Deux grands événements ont lieu ce jour : la sortie en salle de Star Wars 9 et bien sûr le Clasico entre le Barça et le Rea. Malgré un contexte politique houleux en catalogne, le match qui avait été reporté une première fois se jouera bien ce soir à Barcelone, mais sous haute surveillance. « C’est un simple match de football. Il se dit beaucoup de choses autour mais en fin de compte, ce que les gens veulent voir, c’est un bon match de football, rien de plus » a dédramatisé Zinédine Zidane hier en conférence de presse.

Du spectacle, il devrait y en avoir ce mercredi 18 décembre 2019 au soir au vu de l’enjeu sportif. Le Real et le Barça s’affrontent alors que les deux équipes sont à égalité en tête du championnat espagnol avec 35 points chacune. L’issue de la rencontre permettra à l’une des deux équipes de se détacher en tant que leader de la Liga et sans doute d’être championne à mi-parcours. Le chemin est encore long pour arriver en fin de saison, mais chaque point engrangé pourrait être déterminant au final.

Le clasico Barça vs Real : c’est ce soir à partir de 20h

Le coup d’envoi sera donné à 20h au Camp Nou. Une seule chaîne pour suivre le Clasico Real Barça en France : ce sera sur beIN Sports 1 via votre décodeur TV Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom ou Canal+ (pack Chaînes Sport) si vous êtes abonné. Parce que tout le monde ne sera pas forcément devant son poste téléviseur, la rencontre sera également accessible en streaming via beIn Sports Connect sur votre smartphone ou tablette Android, sur iPhone, iPad, mais aussi sur PC et Mac depuis votre navigateur sur le site beIn Sport Connect. Pour rappel, l’abonnement est facturé 14,99 € par mois sans engagement.