Chrome 85 est disponible : plus rapide, meilleure gestion des onglets, voici les nouveautés

Google déploie Chrome 85 sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS. La mise à jour apporte une kyrielle de nouveautés et d’améliorations. Chargez vos pages jusqu’à 10% plus rapidement, la gestion des onglets s’améliore pour plus d’ergonomie, nouvelles options de partage d’URL pour Android. On fait le point sur toutes les nouveautés.

Google vient de lancer le déploiement de Chrome 85, la plus grosse mise à jour de 2020. La nouvelle version introduit plusieurs nouveautés dont des gains de performances notables et des améliorations dans l’ergonomie pour une meilleure expérience utilisateur. La plupart des nouveautés concernent la gestion des onglets.

Chrome 85 : 10% plus rapide

Google promet des améliorations de performances avec Chrome 85. Avec la nouvelle version, les chargements de pages sont jusqu’à 10% plus rapides. Ce gain de vitesse est dû à deux changements : d’abord dans un composant baptisé PGO (optimisation guidée par profil). Le navigateur utilise une technique d’optimisation du compilateur grâce à laquelle « les tâches les plus courantes sont classées par ordre de priorité et rendues plus rapides ».

Le deuxème changement est lié à la manière dont Chrome gère les onglets en arrière-plan. La limitation des ressources alouées aux onglets inactifs permet de réduire leur impact sur les performances et l’autonomie. Cette fonctionnalité arrive toutefois dans la chaîne bêta du navigateur, ce qui signifie qu’elle n’est pas disponible pour tout le monde.

Le groupage des onglets s’améliore

Depuis Chrome 83, Google a introduit une fonctionnalité de groupage des onglets grâce à laquelle vous pouvez organiser les pages web ouvertes par catégorie avec la possibilité de leur attribuer des noms et des couleurs. Avec la nouvelle mise à jour, vous pouvez plier ou déplier les groupes pour mieux gérer l’espace occupé sur la barre des onglets. Google répond ainsi à une suggestion d’amélioration de la communauté. C’est en effet l’une des demandes les plus populaires reçues par l’équipe.

Passez facilement à un onglet déjà ouvert

Lorsque vous commencez à saisir une adresse de site web, si ce dernier est déjà ouvert dans le navigateur, une suggestion vous permet de basculer vers cet onglet. Cette amélioration arrive sur la version Android de Chrome. Cette possibilité était déjà offerte sur la version Desktop.

Grâce aux aperçus des onglets, retrouvez plus rapidement vos pages

Parfois le titre des pages ne suffit pas pour se retrouver lorsque plusieurs onglets sont ouverts à la fois. Chrome accueille une nouvelle fonctionnalité dans la chaîne bêta. Celle-ci permet d’avoir un aperçu complet du contenu d’un onglet. Il suffit de passer la souris sur celui-ci pour charger un aperçu en miniature de la page. Ceci est utile lorsque vous avez beaucoup d’onglets qui se ressemblent, par exemple lorsque vous travaillez sur plusieurs fichiers Google Docs à la fois.

Nouvelle option de partage d’URL (Android)

Les utilisateurs d’Android bénéficient d’un partage d’URL simplifié pour faciliter la copie de liens et le partage sur d’autres appareils ou l’envoi de liens via d’autres applications. Vous pouvez également imprimer la page ou générer un code QR à scanner ou à télécharger. La nouvelle fonctionnalité de code QR est également déployée sur Desktop et est accessible à partir d’une nouvelle icône QR dans la barre d’adresse.

Enfin, Google introduit une nouvelle option de sauvegarde pour les formulaires PDF en cours d’édition. Jusqu’à présent, vous perdiez toutes les données renseignées lorsque la page est relancée ou que le PDF est téléchargé. Voilà les principales nouveautés annoncées par Google pour Chrome 85. La mise à jour est disponible dès maintenant.