Des pirates ont réussi à faire s'afficher une publicité pour un VPN connu en tête des résultats de recherche Google alors qu'elle revoie à un malware. Ne vous laissez pas avoir.

Quand vous tapez quelque chose dans la barre de recherche de Google, vous savez avant même de valider qu'il va falloir descendre un peu sur la page des résultats avant de tomber sur ceux qui vous intéressent. Les premiers que vous verrez seront en effet des publicités, ou en tout cas des liens pour lesquels une société a payé afin d'apparaître en tête de liste. Généralement, on n'y prête pas attention, mais parfois, on clique dessus par curiosité, voire parce que l'on n'a pas remarqué la mention “sponsorisé“.

Manque de chance pour nous, les entreprises ne sont pas les seules à s'être rendu compte de cela. Les pirates aussi l'ont remarqué et ils n'hésitent pas à en faire une arme de diffusion pour leurs malwares. Des chercheurs en cybersécurité ont récemment découvert comment une fausse publicité pour un VPN a servi à propager un programme malveillant. Ici, l'idée était de faire croire que le lien était tout à fait légitime, tout en s'assurant qu'il soit bien visible sur Google.

Cette pub pour un VPN cache un malware, ne vous faites pas avoir

D'abord, les hackers ont recréé le site Web du VPN GlobalProtect. Ensuite, ils ont utilisé une technique appelée “empoisonnement SEO“. Elle regroupe tout un tas de processus pour s'assurer que son faux site apparaîtra en tête des recherches Google. Une fois la victime sur le site, elle clique pour télécharger le VPN, mais en réalité elle installe une variante du malware WikiLoader (aussi connu sous le nom de WailingCrab). Il ne fait rien lui-même, mais permet à d'autres malwares de s’infiltrer sur votre PC, qui eux vont voler vos données personnelles.

Ce n'est pas la première fois que la popularité des VPN est utilisée à des fins malveillantes. Le plus simple pour éviter les pièges de ce genre est d'ignorer les liens sponsorisés quand vous cherchez à récupérer un logiciel, quel qu'il soit. Passez par le site officiel qui se trouve juste un peu plus bas sur la page des résultats Google et vous éviterez le pire.

Source : Unit 42