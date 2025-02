Cette photo rare de 7 planètes alignées va vous laisser sans voix

Un phénomène astronomique rare vient d’être immortalisé par un photographe passionné. Sept planètes se sont alignées dans le ciel, offrant une vue spectaculaire. Un cliché exceptionnel qui ne sera plus possible avant 2028.

Capturer un événement astronomique demande du talent, de la patience et du matériel adapté. L’astrophotographe Josh Dury a relevé ce défi en photographiant un alignement parfait de sept planètes depuis les Mendip Hills, au Royaume-Uni. Cet instant rare a nécessité un timing précis, car certaines planètes n’étaient visibles que pendant quelques minutes avant de disparaître derrière l’horizon. Cette image, bien que réalisée par un amateur éclairé, rivalise avec celles prises par des observatoires professionnels.

L’alignement comprenait Vénus, Jupiter et Mars, visibles à l’œil nu, ainsi que Mercure, Saturne, Uranus et Neptune, plus difficiles à observer. Pour réussir son cliché, Josh Dury a utilisé une caméra Sony A7S II équipée d’un objectif fisheye de 15 mm. Il a combiné plusieurs expositions pour révéler les planètes les plus discrètes et a ajusté la sensibilité ISO pour capter un maximum de lumière. Malgré ces efforts, certaines planètes proches du Soleil sont légèrement décalées en raison des conditions atmosphériques.

Ce rare alignement de 7 planètes ne se reproduira pas avant 2028

Les alignements planétaires se produisent lorsque plusieurs planètes se retrouvent sur une même ligne vue depuis la Terre. Ce phénomène n’est pas unique, mais il reste peu fréquent dans une configuration aussi spectaculaire. Le prochain alignement de sept planètes n’aura lieu qu’en octobre 2028, ce qui explique l’engouement des passionnés d’astronomie. Certains corps célestes, comme Uranus et Neptune, sont extrêmement difficiles à voir sans jumelles ou télescopes, et cela rend cet exploit encore plus impressionnant.

Il est encore possible d’observer cet alignement durant quelques jours. Pour maximiser ses chances, il faut donc sortir au crépuscule, trouver Vénus en premier, puis suivre la ligne de l’écliptique pour repérer Jupiter et Mars. Mercure et Saturne, situées plus bas, nécessitent un horizon dégagé, tandis que Uranus et Neptune demandent un télescope. Pour immortaliser cet instant, un appareil avec pose longue et trépied est recommandé. Les amateurs d’astronomie qui l’auront raté patienter jusqu’en 2028 pour admirer à nouveau ce spectacle rare.