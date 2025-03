Cette mystérieuse force ralentit la formation de l’univers, et ce n’est pas juste l’énergie noire

L’univers continue de s’étendre, mais les scientifiques viennent de découvrir un phénomène inattendu. La matière semble avoir de plus en plus de mal à se regrouper pour former des structures comme les amas de galaxies. En cause : une interaction mystérieuse entre l’énergie noire et une physique encore inconnue, qui pourrait bouleverser notre compréhension du cosmos.

L’univers s’étire sous l’effet d’une force encore difficile à expliquer : l’énergie noire. Ce phénomène invisible, qui compose environ 70 % de celui-ci, agit comme une sorte d’« antigravité » à l’échelle cosmique. On pensait jusqu’à présent qu’il était constant dans le temps. Mais de nouvelles observations montrent que la formation des structures géantes dans l’espace ralentit, plus qu’attendu. Cette découverte laisse penser qu’un autre élément inconnu pourrait aider cette énergie à agir.

Cette conclusion vient des données du programme BOSS, qui cartographie les galaxies et les quasars pour mieux comprendre l’univers lointain. En analysant la répartition des grandes structures comme les amas de galaxies, les chercheurs ont constaté qu’elles sont moins nombreuses que prévu. Ce ralentissement ne semble pas uniquement causé par l’énergie noire. Cela suggère qu’une autre force ou forme de matière pourrait interférer avec la gravité pour empêcher la matière de se rassembler.

L’énergie noire ne suffit pas à expliquer le ralentissement de la formation de la matière

L’idée que l’énergie noire puisse varier dans le temps n’est pas nouvelle. Des résultats récents du projet DESI ont déjà montré des écarts avec le modèle cosmologique standard (ΛCDM). Celui-ci suppose qu'elle est constante. Or, les données semblent indiquer qu’elle pourrait évoluer, ce qui remet en cause les bases actuelles de la cosmologie. En comparant les observations, les chercheurs tombent sur une anomalie encore plus grande.

Selon ces derniers, cette baisse de la formation des structures a commencé au moment même où l’énergie noire a commencé à dominer l’univers, il y a environ 5 milliards d’années. Mais cela ne suffit pas à expliquer l’ampleur du phénomène. Pour l’instant, aucune réponse définitive n’émerge. Le mystère reste entier, et seule l’arrivée de nouvelles données permettra peut-être de lever le voile sur cette physique inconnue qui façonne le cosmos sans qu’on en comprenne encore les règles.

Source : Physical Review Letters