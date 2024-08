Cette mise à jour Windows est indispensable pour sécuriser votre ordinateur, n’oubliez pas de la faire

Microsoft déploie une mise à jour de Windows 10 et Windows 11 en apparence anodine, mais pourtant nécessaire à la sécurité de votre PC. Elle est compatible avec les versions les plus anciennes des deux systèmes d'exploitation.

Qu'on le veuille ou non, les systèmes d'exploitation de nos ordinateurs (ou de nos smartphones) sont condamnés à être remplacés par des versions plus récentes et surtout plus sécurisées. Cela ne veut pas dire que vous ne pourrez plus utiliser votre PC sous Windows 10 cela dit. En revanche, Microsoft n'en assurera plus le support passé une certaine date. Il existe certes des moyens détournés pour continuer à mettre à jour la machine, mais dans l'absolu, mieux vaut passer à un système plus récent comme Windows 11.

La mise à jour numérotée KB5001716 va dans ce sens. Elle n'a l'air de rien comme ça mais il est très fortement conseillé de ne pas passer à côté. Elle touche aux composants du service Windows Update et s'applique aux versions de Windows suivantes :

Windows 10 2004

Windows 10 20H2

Windows 10 21H1

Windows 10 21H2

Windows 10 22H2

Windows 11 21H2

Comme vous pouvez le voir, le patch vise les plus anciennes itérations de Windows 10 et 11, dont certaines sont déjà laissées sans support.

Microsoft met à jour les plus vieilles versions de Windows 10 et 11 dans un souci de sécurité

Pour s'assurer que les utilisateurs ne courent pas de risque de sécurité, la solution est simple : télécharger et installer automatiquement une version plus récente du système quand l'actuelle s'approche ou a déjà atteint sa fin de vie. Une méthode qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui a le mérite d'être efficace.

Notez qu'à la suite de la mise à jour, des notifications d'avertissement peuvent s'afficher. Elles peuvent par exemple vous informer que “votre appareil exécute actuellement une version de Windows qui a atteint la fin de son cycle de vie de support, ou que votre appareil ne répond pas à la configuration matérielle minimale requise pour la version de Windows actuellement installée“, explique Microsoft. Rassurez-vous, rien ne s'affichera si vous êtes sur un programme ou une vidéo en plein écran. Idem si vous avez activé le mode silencieux ou une session de concentration.