Cette mise à jour de Linux empêche votre carte AMD de saturer en pleine partie

Les joueurs sur Linux équipés d’une carte AMD d’entrée de gamme connaissent bien les ralentissements liés au manque de mémoire vidéo. La version 7.3 du noyau, sortie cette semaine, s’attaque enfin à ce problème. Le correctif arrive d’un développeur de Valve, après plus d’un an de travail.

Malwares sur Linux
Crédits : 123RF

Les jeux récents sont toujours plus gourmands en mémoire vidéo. Sur une carte d’entrée de gamme, quelques textures en haute définition suffisent à tout saturer. AMD prépare même la Radeon RX 9050 limitée à 4 Go. Tout ralentit, les chargements s’éternisent, la qualité graphique dégringole. Voilà le quotidien de nombreux joueurs équipés d’un modèle vieillissant. Impossible pourtant d’ajouter de la VRAM sur une puce déjà soudée.

Côté logiciel, le système libre s’est imposé comme plateforme de jeu crédible, porté par le succès du Steam Deck. Chaque mise à jour apporte son lot d’optimisations, comme l’arrivée du noyau Linux 7.1 en juin dernier. Des millions de machines tournent sur ce noyau, du serveur à la console portable. Publiée le 18 octobre, la mouture 7.3 s’attaque pour sa part à un problème bien connu des configurations modestes.

Linux 7.3 laisse les jeux garder leur mémoire vidéo sur les cartes AMD

Linux 7.3 change la façon dont le système arbitre l’accès à la mémoire des cartes AMD. Jusqu’ici, une application pourtant prioritaire voyait ses données renvoyées vers la RAM du PC dès que la puce graphique arrivait à saturation, parce que d’autres programmes avaient occupé la place avant elle. Comme l’explique Phoronix, le gestionnaire tente désormais d’expulser les blocs non prioritaires pour libérer de l’espace. Seules les allocations protégées peuvent déloger les autres, jamais l’inverse. Ce garde-fou évite les allers-retours permanents entre les deux types de stockage. Concrètement, un jeu garde enfin la place allouée.

Derrière ce travail se trouve Natalie Vock, développeuse chez Valve, qui a tenu bon pendant huit cycles de relecture. D’autres nouveautés intéressent aussi les joueurs. Le pilote de la Steam Controller 2026 entre directement dans Linux, sans bidouille préalable. Côté processeurs, les préparatifs pour les futures puces AMD Zen 6 figurent au programme, avec des accès disque plus rapides sur les machines récentes. Les anciens GPU du constructeur profitent eux aussi de quelques retouches. Deux contournements règlent enfin le comportement capricieux de certains SSD Samsung 990 PRO. La version 7.4 est attendue avant la fin décembre.


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