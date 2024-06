Cette IA vous permet de parler à votre vous du futur, mais pour quoi faire ?

Avez-vous déjà souhaité obtenir des conseils de votre futur pour faire de meilleurs choix dans le présent ? Des chercheurs du MIT ont créé un chatbot d'IA innovant qui fait exactement cela, en simulant des conversations avec une version numériquement vieillie de vous-même, 60 ans dans le futur.

Le projet « Future You » vise à exploiter la puissance de l'IA pour promouvoir la réflexion à long terme et inciter les gens à prendre des décisions plus sages qui seront bénéfiques pour leur bien-être futur. Le chatbot génère un personnage réaliste basé sur vos aspirations, vos espoirs et vos expériences de vie actuels, puis utilise des portraits anciens et de riches souvenirs synthétiques pour donner vie à un avatar qui pourrait vous ressembler une fois plus âgé.

« L'objectif est de motiver les gens à faire des choix plus judicieux dans le présent, afin d'optimiser leur bien-être et leur vie à long terme », explique Pat Pataranutaporn du Media Lab du MIT, qui travaille sur le projet Future You.

L’IA vous permet de vous parler à vous-même dans le futur

Pour entamer une conversation, les utilisateurs répondent d'abord à une série de questions sur eux-mêmes, leurs proches, les expériences marquantes de leur vie et leur vision d'un avenir idéal. Le système génère ensuite un portrait vieillissant montrant à quoi l'utilisateur pourrait ressembler à 60 ans. Enfin, un vaste modèle linguistique crée une histoire et une personnalité cohérentes pour ce futur moi virtuel.

Lorsque les utilisateurs commencent à discuter avec l'IA du futur, alimentée par la GPT-3.5 d'OpenAI, les réponses s'inspirent de cette histoire de vie simulée. Le chatbot peut évoquer de fiers accomplissements professionnels, se remémorer des moments heureux en famille ou transmettre une sagesse durement acquise sur la priorité à accorder à la santé et à l'épargne-retraite.

Tout en reconnaissant ouvertement qu'il ne peut pas prédire l'avenir, le chatbot vise à établir un lien émotionnel avec les utilisateurs qui aspirent à un avenir meilleur. Des essais menés auprès de 344 volontaires ont montré que les conversations avec l'IA permettaient aux personnes de se sentir moins anxieuses et plus investies dans leur bien-être futur.

« Si les utilisateurs perçoivent le chatbot comme authentique et perspicace, il pourrait influencer leur comportement de manière significative », note le professeur Ivo Vlaev, expert en sciences du comportement à l'université de Warwick. « En revanche, si les interactions sont perçues comme superficielles ou gadget, l'impact pourrait être limité. »

L’objectif du chatbot est donc de permettre aux utilisateurs d’avoir une meilleure vision de ce que leur avenir pourrait leur réserver lorsqu’ils sont sur le point de prendre des décisions de vie importantes concernant la santé, les finances et la carrière.