Cette IA détecte le cancer dans presque 100 % des cas, elle fait mieux que les médecins

Un nouveau modèle d'IA affiche un taux de détection de presque 100 % quand il s'agit de repérer les signes d'un cancer à partir d'images au microscope. Ses résultats sont impressionnants.

L'intelligence artificielle est particulièrement douée quand il s'agit de poser un diagnostic médical. Capable d'analyser des millions d'images et de signes en quelques secondes, elle agit avec une précision qui ne pourra jamais être égalée par le cerveau humain. C'est pourquoi on en arrive à des IA capables de dire si vous êtes malade simplement en regardant votre langue. Ou ici, d'affirmer avec près de 100 % de certitude si une patiente est atteinte d'un cancer de l'endomètre (la muqueuse de l'utérus) en examinant des images de ses cellules.

“Le modèle ECgMLP proposé surpasse les méthodes existantes en atteignant une précision de 99,26 %“, résume le docteur Asif Karim, co-auteur de l'étude qui présente l'IA. À titre de comparaison, en se basant sur les même images, les médecins affichent un taux de détection d'environ 80 %. Le gain est donc très significatif. D'autant que le modèle est facilement adaptable à d'autres types de cancer. Les équipes l'ont déjà fait et les résultats sont tout aussi impressionnants.

Presque 100 % de réussite dans la détection du cancer, cette IA impressionne par son efficacité

“Nous avons évalué le modèle sur plusieurs jeux de données d'images histopathologiques. Il a diagnostiqué le cancer colorectal avec une précision de 98,57 %, le cancer du sein avec une précision de 98,20 % et le cancer de la cavité buccale avec une précision de 97,34 %“, explique la professeure Niusha Shafiabady, autre co-auteur de l'étude. Dans tous les cas, c'est mieux que ce qu'est capable de faire un professionnel de santé. Pas question de remplacer ces derniers cela dit. L'outil doit être considéré comme une aide au diagnostic.

Plus rapide et plus abordable que les systèmes actuels, l'IA permettra surtout une prise en charge des patients le plus tôt possible. Si la détection du cancer est précoce, les chances que le traitement soit efficace augmentent, de même que les chances de survie du malade. Reste à espérer que la démocratisation de cette technologie très prometteuse ne mette pas trop de temps à arriver.

Source: Charles Darwin University