Cette femme prouve que sa ville ne recycle pas les déchets avec une méthode aussi simple qu’astucieuse

Afin de vérifier si sa ville recyclait vraiment les déchets plastiques, une femme a mis au point un stratagème efficace que vous pouvez reproduire très facilement si vous le souhaitez.

C'est un réflexe adopté par beaucoup de personnes. Au moment de jeter vos ordures, vous mettez de côté les plastiques, les cartons et le verre afin de les déposer dans des conteneurs bien distincts. Qu'ils soient de couleur jaune, bleu ou vert, le but est de permettre leur acheminement vers des centres spécialisés où tous ces déchets seront recyclés. La France n'a évidemment pas l'apanage du procédé qui se retrouve dans la plupart des pays du monde, du moment qu'ils possèdent les infrastructures adéquates.

Un geste simple bon pour l'environnement, mais encore faut-il être sûr que les procédures soient respectées. Au fond, êtes-vous certain que le contenu des poubelles de tri termine bien sa course au centre de recyclage ? Brandy Deason, une habitante de la ville d'Houston au Texas, également militante écologiste, avait des soupçons à ce propos et a voulu en avoir le cœur net. Sa méthode est simple.

Il est très facile de démontrer qu'une ville ne recycle pas les ordures, voici comment cette femme a fait

Avant de fermer ses sacs remplis de plastiques en tout genre, elle y a jeté un petit quelque chose en plus: un AirTag d'Apple. La balise GPS a déjà servi à retrouver des voitures volées ou même arrêter des pilleurs de tombes après tout. L'expérience a porté ses fruits et les résultats sont édifiants : sur 12 sacs “piégés”, 9 ont atterri dans une décharge à ciel ouvert gérée par Wright Waste Management. L'entreprise affirme pourtant qu'elle recycle. Le problème est qu'elle attend l'autorisation de le faire depuis 2022.

Brandy Deason a mené cette opération dans le cadre d'une enquête des médias CBS News et Inside Climate News. Des photos capturées par drone révèlent “des piles de déchets plastiques atteignant trois mètres de hauteur“. Interrogé, le responsable des déchets solides de Houston Mark Wilfalk admet que le site a collecté plus de 250 tonnes de déchets en 2 ans.

Wright Waste Management explique qu'il s'agit simplement de stocker le tout avant de lancer sa chaîne de recyclage, mais en attendant, il y a un danger bien réel : celui d'un incendie dévastateur pour le voisinage. La firme a déjà échoué à trois inspections de sécurité incendie, et rien n'indique qu'elle fait ce qu'il faut pour se mettre aux normes.

Source : Newsweek