Cette chanson de la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 bat tous les records sur Shazam

La cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 a mis un sérieux coup de projecteur sur les artistes qui s'y sont produits. Nightcall de Kavinsky, ici avec Angèle, a même battu un record sur Shazam.

Si certains ont trouvé la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024 un peu trop longue, d'autres se sont régalés, notamment grâce à un concert estampillé French Touch. Kavinsky, Phoenix et Air étaient sur scène pour faire parler leur talent, et ils ont fait mouche. Le morceau Nightcall de Kavinsky, interprété par la chanteuse belge Angèle pour l'occasion, est devenu le titre le plus recherché sur Shazam en une journée, a annoncé l'application, qui n'a détaillé les chiffres exacts.

De son côté, Spotify indique que ce moment, parmi les plus appréciés du baisser de rideau des Jeux Olympiques 2024 au Stade de France, a contribué à faire augmenter les écoutes de l'artiste Kavinsky de 143 % dans le monde. Rappelons que Nightcall, son titre le plus connu, fait partie de la bande-son emblématique du film Drive. Les écoutes de Phoenix ont quant à elles bondi de 227 %.

Nightcall de Kavinsky numéro 1 sur Shazam après le duo avec Angèle

Nightcall détrône Supernature de Cerrone, qui était devenue la chanson la plus shazamée de l'histoire sur une journée unique suite à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Lisztomania et If I Ever Feel Better de Phoenix ont également largement profité de l'exposition des Jeux pour se faire connaitre auprès du grand public.

Pour la petite histoire, Nightcall a été produite par un certain Guy-Manuel de Homem-Christo, l'un des deux membres de Daft Punk. Si l'absence du duo à la cérémonie de clôture a déçu de nombreux fans, il y avait donc tout de même un petit peu de Daft Punk au Stade de France. Sur la version originale, c'est l'artiste brésilienne Lovefoxxx qui prête sa voix.

Shazam indique par ailleurs avoir battu son record d'utilisateurs connectés en simultané à 22h50 ce 11 août 2024. Là encore, la précédente marque avait été établie lors de la cérémonie d'ouverture, à 22h01, lors de la prestation de la DJ Barbara Butch sur la Seine.

“Night Call” by @Kavinsky now holds the record for highest Shazam count in a single day, following the #olympicsclosingceremony @angele_vl🥇🎶https://t.co/Q4r4MtT3aN — Shazam (@Shazam) August 13, 2024

Source : Le Figaro