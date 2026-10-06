Cette application transforme votre smartphone Android en Steam Deck pour faire tourner tous vos jeux PC

L’émulation PC sur Android n’en est encore qu’à ses débuts, mais elle commence à faire de sérieux pas de géant. Il faut aujourd’hui ajouter une nouvelle application à la liste, et pas des moindres. Il s’agit de DroidDeck, un petit programme qui apporte SteamOS (et votre librairie Steam) sur vos appareils Android.

Cela fait bien longtemps que les joueurs peuvent émuler quasi n’importe quelle console rétro sur leur smartphone. Mais la chose est encore un peu compliqué concernant les jeux PC. Il y a bien eu quelques avancées ces dernières années, mais aucune application n’est encore vraiment sorti du lot. Néanmoins, il se pourrait que cela soit sur le point de changer.

En effet, un nouveau challenger est en train de bouleverser le petit monde de l’émulation PC sur Android. Et pour cause : celui-ci a eu la bonne idée d’apporter SteamOS, le système d’exploitation de Valve dédié au gaming sur les appareils Android. Voici donc DroidDeck, un projet encore en développement qui permet ni plus ni moins que de faire tourner des jeux PC sur smartphones.

Sur le même sujet — Vers une révolution de l’émulation sur Android ? Qualcomm pourrait résoudre l’un de ses plus gros problèmes

DroidDeck pourrait devenir l’émulateur PC de référence sur Android

Inutile de chercher l’application sur le Play Store. Pour l’heure, DroidDeck est uniquement disponible depuis sa page Github, dans sa version 0.3.1. Vous l’aurez compris, le projet n’en est pas encore au stade de déployer une version stable. Les utilisateurs peuvent donc encore rencontrer quelques petits soucis lors de l’émulation. Inutile de préciser, par exemple, que vous ne ferez pas tourner des AAA très gourmands dessus.

Néanmoins, un internaute annonce sur Reddit être parvenu à faire tourner Dark Souls Remastered à 60 FPS stables. Sur YouTube, une vidéo montre le premier Half-Life tourner à plus de 90 FPS en moyenne. De quoi laisser espérer de très belles choses pour la suite, d’autant que DroidDeck est étonnamment simple d’utilisation. Il suffit d’installer l’application, de paramétrer les autorisations nécessaires et de se connecter à son compte Steam, et voilà que sa bibliothèque apparaît (presque) comme par magie en mode Big Picture.

Attention toutefois, tout le monde ne peut pas utiliser DroidDeck pour le moment. Seuls les appareils dotés d’un processeur Snapdragon doté d’un Adreno 700 minimum.