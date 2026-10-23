Cette appli gratuite ressuscite le Walkman sur le Samsung Galaxy Z Fold 8

Chez bien des utilisateurs, les smartphones pliables réveillent la nostalgie des téléphones à clapet. Un développeur indépendant a poussé l’idée beaucoup plus loin sur le Samsung Galaxy Z Fold 8. Son appli gratuite transforme l’écran externe en véritable lecteur à cassette.

samsung galaxy z fold 8 test

Depuis l’été, le format des smartphones pliants a beaucoup bougé. Samsung a rendu son modèle fermé plus large et moins haut, avec une dalle externe de 5,5 pouces proche d’un rectangle couché. Résultat, l’écran de couverture change la manière de consulter ses contenus sans ouvrir l’appareil, et notre test du Galaxy Z Fold8 détaillait déjà les usages qu’il autorise. Quelques passionnés y voient surtout un terrain de jeu.

Sur Reddit, un utilisateur a dévoilé une création maison pensée exactement pour cette façade. Son programme habille l’écran de couverture du Galaxy Z Fold 8 avec un lecteur à cassette complet, fenêtre transparente et bobines comprises. Le clin d’œil au baladeur de Sony saute aux yeux. Côté logiciel, Samsung reste beaucoup plus sage, et One UI 9 poursuit son déploiement vers les modèles plus anciens. Tout vient donc de la communauté.

I made Foldman. The Walkman-like player for the Z Fold 8 (and other Android foldables)
byu/Time_Concert_1751 inGalaxyFold

L’appli Foldman recrée un lecteur à cassette animé sur l’écran externe du Galaxy Z Fold 8

Foldman, c’est le nom du programme publié par son auteur sur Reddit. Il puise dans la bibliothèque locale ou dans un service de streaming, puis affiche la lecture sous la forme d’une cassette dont le ruban passe vraiment d’une bobine à l’autre. S’y ajoutent un curseur de volume et un compteur de défilement. Celui-ci grimpe au fil des minutes écoulées, exactement comme sur un vrai baladeur. Déplié, le Samsung Galaxy Z Fold 8 bascule vers un visuel stéréo élargi.

Foldman ne se contente pas des fichiers enregistrés en local. YouTube Music et Apple Music fonctionnent déjà, et Spotify doit arriver dans les tout prochains. Rien n’est facturé, le code source reste ouvert, et aucune publicité ni aucun traqueur ne s’y invite. Pour l’installer, il faut récupérer un fichier APK hors des boutiques habituelles. Mieux vaut donc rester prudent. Le développeur admet que cette première mouture garde des défauts, et travaille déjà sur la prise en charge des serveurs de musique auto-hébergés. En attendant, le Samsung Galaxy Z Fold 8 gagne un objet de curiosité parfaitement taillé pour sa façade courte et large.


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