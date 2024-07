Cet outil de Google sera très utile pour protéger vos données personnelles et en plus, il sera gratuit

Dans ce climat de fuites de données de plus en plus fréquentes, Google annonce que son service de surveillance du dark web sera bientôt accessible à tous ses utilisateurs. Ce service, autrefois réservé aux abonnés de Google One, sera disponible dans 46 pays, dont la France.

La sécurité en ligne est devenue une préoccupation majeure pour les utilisateurs du monde entier. Les fuites de données et le vol d'identité se multiplient et mettent en péril les informations personnelles de millions de personnes. Par exemple, un pirate a récemment publié une liste de 10 milliards de mots de passe volés sur le dark web. De plus, une base de données contenant près de 13 millions d'identifiants français a été découverte, touchant presque tous les services, y compris les réseaux sociaux et les sites de commerce en ligne.

Dans ce contexte, Google a annoncé que son service de surveillance du dark web, connu sous le nom de “dark web report“, sera désormais gratuit pour tous les utilisateurs des services de l’entreprise. Initialement réservé aux abonnés de Google One, un service d'abonnement payant offrant des fonctionnalités supplémentaires, cet outil sera déployé à la fin du mois de juillet dans 46 pays dont la France.

Google va déployer un nouvel outil gratuit pour vous permettre de voir si vos donnees sont sur le dark web

Ce service permet de scanner les recoins les plus sombres du web pour vérifier si des informations personnelles, telles que les noms, adresses, numéros de téléphone et adresses e-mail, ont été divulguées. En cas de détection, les utilisateurs seront informés afin de prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs données. Cette fonctionnalité sera intégrée et activable dans la section “Résultats vous concernant” sur le site myactivity.google.com.

Google a confirmé que ce service sera disponible pour tous les utilisateurs connectés à un compte Google à partir de fin juillet 2024. Cette initiative vise à améliorer la protection de la vie privée en ligne, alors que les violations de données deviennent de plus en plus fréquentes. Des services similaires, comme Proton Mail et LastPass, proposent déjà des fonctionnalités de surveillance du dark web, mais cette intégration promet d'être plus accessible et simple pour ses utilisateurs.