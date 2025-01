Cet excellent film de zombies débarque sur Netflix, ne passez pas à côté

Netflix s'apprête à accueillir ce que certains considèrent comme le meilleur film de zombies de ces dernières années. L'occasion de le découvrir ou de le redécouvrir dans le confort de son canapé.

Les zombies ont la cote. Le temps où les films mettant en scène des morts-vivants amateurs de cerveaux humains étaient considérés avec dédain est révolu. Ils ont bien évolué depuis, avec notamment une distinction entre les différents types de zombies. C'est qu'il ne faut pas confondre ceux qui sortent de leur tombe à cause d'un maléfice quelconque et ceux qui, contaminé par un virus, meurent avant de se relever et de partir en chasse. On parlera plus d'infectés dans ce cas, comme dans The Last of Us ou 28 Jours plus tard par exemple.

Ce sont eux que l'on retrouve dans le film qui nous intéresse ici. Il arrive bientôt sur la plateforme de streaming Netflix et, si vous n'avez pas résilié votre abonnement pour anticiper la future hausse des prix, nous vous conseillons vivement de prévoir un après-midi ou une soirée pour le (re)découvrir. Lors de sa sortie en 2016, il a fait sensation dans son pays d'origine et a contribué à démocratiser le genre.

Ne ratez pas ce film de zombies sur Netflix, c'est l'un des meilleurs du genre

Certains d'entre vous l'auront peut-être déjà deviné : il s'agit de Dernier train pour Busan, film sud-coréen réalisé par Yeon Sang-ho. Un virus étrange se répand en Corée du Sud, et alors que plusieurs personnages se retrouvent tous à bord du Korea Train Express (KTX) reliant Séoul à la ville de Busan, une jeune femme malade parvient à monter. Peu de temps après, elle meurt avant de ressusciter et d'attaquer sauvagement une membre de l'équipage. L'infection commence et les passagers vont devoir lutter pour leur survie jusqu'à arriver à destination.

Le long-métrage est encore considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs films de zombies de ces dernières décennies. Il a fait connaître l'acteur Ma Dong-seok à travers le monde, que l'on retrouve par exemple sous les traits de Gilgamesh dans le film Marvel Les Éternels en 2021. Dernier train pour Busan sera disponible sur Netflix à partir du 11 février 2025.