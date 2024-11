Cet adolescent risque 20 ans de prison pour “swatting en série”

Arrêté en début d'année, un adolescent soupçonné d'être à l'origine de centaines d'actes de swatting a plaidé coupable. Il encourt une peine maximale s'élevant à 20 ans de prison ferme.



Imaginez que vous faites partie des forces de l'ordre. Vous recevez un appel d'une personne expliquant qu'elle est armée, qu'elle vient de tuer sa femme et de prendre ses enfants en otage. En toute logique, vous vous rendez sur place avec une équipe armée le plus vite possible. Sauf qu'une fois arrivé, après avoir défoncé la porte et fait sortir les éventuels occupants, vous vous rendez compte que tout était faux. Les autorités comme les habitants du domicile ont été victimes de swatting.

Cette pratique qui consiste à faire intervenir la police sous un faux prétexte est malheureusement courante aux États-Unis. Des streamers en sont souvent victimes vu que “l'action” sera filmée, mais ce ne sont pas les seuls. Établissements scolaires, religieux, personnalités politiques… Ce ne sont pas les cibles qui manquent. Certains font carrément du swatting leur source principale de revenus, à l'instar d'Alan Filion, 18 ans et “swatter en série”.

Un adolescent expert en swatting pourrait passer 20 ans derrière les barreaux

Résidant de Californie, l'adolescent a été arrêté en janvier 2024 à l'âge de 17 ans. Il est accusé d'être responsable de centaines de fausses alertes à la bombe ou aux attaques terroristes. Depuis août 2022, il a passé plus de 375 appels de ce genre et en a fait payer plusieurs.

Lire aussi – Le « swatting », la nouvelle menace des pirates après l’attaque d’hôpitaux par ransomwares

“Pendant plus d'un an, Alan Filion a menacé des institutions religieuses, des écoles, des fonctionnaires et d'autres victimes innocentes avec des centaines de fausses menaces de fusillades de masse, d'attentats à la bombe et d'autres crimes violents imminents. Il a semé la peur et le chaos et va maintenant devoir faire face aux conséquences de ses actes“, résume la procureure général adjointe Lisa Monaco.

Après presque 1 an d'incarcération dans l'attente de son procès, Alan Filion fait désormais face à 4 chefs d'accusation de “menaces interétatiques visant à porter atteinte à la autrui“. Pour chacun d'entre eux, il risque jusqu'à 5 ans de prison ferme. L'ex-swatter a plaidé coupable de tous les faits reprochés.

Source : Wired