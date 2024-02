La police arrête un expert du swatting et son profil étonne

Un jeune Californien de 17 ans, Alan Filion, a été arrêté pour avoir prétendument été à l'origine de centaines d'incidents de swatting et d'alertes à la bombe visant le Pentagone, des écoles, des mosquées, des bureaux du FBI et des bases militaires à travers les États-Unis.

Après des centaines de fausses alertes, la police a finalement arrêté un des auteurs, un jeune Californien de 17 ans, Alan Filion. Ce dernier a été extradé vers la Floride, où il a été inculpé de plusieurs délits pour un incident de swatting survenu en mai 2023. Selon le bureau du shérif du comté de Seminole (SCSO), Filion a appelé le 911 et a affirmé qu'il était un tireur de masse qui était entré dans la mosquée Masjid Al Hayy à Sanford, en Floride.

L’adolescent a diffusé un enregistrement de coups de feu en arrière-plan et a déclaré qu'il possédait une arme de poing et des engins explosifs. Il a également évoqué le satanisme et menacé de tuer toutes les personnes présentes dans la mosquée. Une trentaine de policiers ont donc répondu à l'appel et ont encerclé la mosquée, avant de découvrir qu'il s'agissait d'un canular.

Le swatting est devenu un véritable problème aux États-Unis

Le swatting est une forme de cyberharcèlement qui consiste à faire de fausses déclarations à la police pour qu'elle envoie une équipe de police ou une équipe d’intervention armée à l'adresse d'une personne innocente. L'auteur de l'appel prétend généralement qu'une situation violente, telle qu'une fusillade ou une prise d'otages, se déroule à cet endroit.

Le shérif de la SCSO, Dennis Lemma, a déclaré que « le swatting est un crime périlleux et insensé, qui met des vies innocentes dans des situations dangereuses et draine des ressources précieuses » en suscitant une « réponse substantielle des forces de l'ordre ». Cette pratique malveillante a d’ailleurs récemment été utilisée par des pirates pour extorquer de l’argent à leurs victimes.

La SCSO a collaboré avec le FBI et le ministère de la Justice pour retrouver Filion, qu'elle considère comme un “swatter en série” responsable de centaines d'incidents similaires dans tout le pays. Ils ont remonté ses adresses IP jusqu'à son domicile et ont trouvé des preuves de sa participation à des sites web de swatting. Il a été arrêté le 18 janvier et inculpé en tant qu'adulte pour avoir fait une fausse déclaration tout en facilitant ou en encourageant un acte de terrorisme.

Le swatting est heureusement encore assez peu répandu en France, mais nous avions pu voir de nombreux créateurs de contenus en être victimes au cours des dernières années, notamment ceux présents sur Twitch.