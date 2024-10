Ces smartphones Android sont transformés en émetteurs-récepteurs radio amateur, voici comment

Un nouveau projet open-source pourrait bien bouleverser le monde de la radio amateur. Vance Vagell, radioamateur passionné, vient de dévoiler le kv4p HT, un dispositif innovant qui transforme n'importe quel smartphone Android en émetteur-récepteur radio amateur portable, le tout pour seulement 35 dollars.

Cette invention ingénieuse se présente sous la forme d'un petit boîtier qui se connecte simplement au port USB-C du smartphone. « Le kv4p HT est une radio VHF artisanale qui permet à votre téléphone de communiquer par voix et par texte en totale autonomie, à condition de posséder une licence radio amateur de classe Technicien », explique Vagell. Sa taille compacte en fait un compagnon idéal pour les situations d'urgence ou les activités en plein air.

L'application Android développée spécifiquement pour le projet offre tout un tas de fonctionnalités utiles. Elle permet notamment d'envoyer des messages texte via le système APRS, de gérer un nombre illimité de mémoires et de groupes, et de transmettre/recevoir de l'audio en 44kHz 8-bit. Les utilisateurs bénéficient également de divers filtres audio pour optimiser la qualité des communications. Sur les appareils compatibles, l'application propose même le sous-titrage en direct des conversations vocales.

Des radios amateurs depuis de simples smartphones Android

Le cœur du système repose sur un matériel soigneusement sélectionné : un module radio DRA818V, une carte de développement ESP-WROOM-32, des antennes courte et longue, et divers composants de connexion. Vagell a mis en ligne une documentation complète, incluant les plans du circuit imprimé personnalisé et une vidéo détaillée du processus d'assemblage.

Le projet est entièrement open-source, du code de l'application jusqu'aux fichiers de conception du circuit imprimé, tous disponibles sur GitHub sous licence GNU GPL 3. Une récente révision du circuit vise à améliorer le filtrage des harmoniques.

Il est important de noter que l'utilisation de cet appareil nécessite une licence de radioamateur. Cependant, pour les passionnés prêts à consacrer du temps à l'apprentissage, seul un examen les sépare de cette nouvelle façon d'explorer la radio amateur. On pourrait donc être face ici à une avancée significative dans la démocratisation de la radio amateur, puisque ce projet open-source peut aider à lancer des émissions de radio avec de simples appareils que nous possédons tous dans notre poche.