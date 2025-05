Ces lentilles permettent de voir dans le noir même si vous fermez les yeux, comment est-ce possible ?

Des chercheurs ont mis au point des lentilles spéciales grâce auxquelles vous pouvez voir dans le noir même avec les yeux fermés. Un résultat digne d'un super pouvoir, mais qui s'explique.

Notre vision est limitée. Indépendamment d'un éventuel problème de vue, l'être humain ne voit que la lumière comprise entre les longueurs d'onde de 380 nanomètres (violet) et 780 nanomètres (rouge). En-dessous, on parle d'ultraviolet, et au dessus d'infrarouge. Dans les deux cas, nous sommes incapables de les percevoir sans un appareil adapté. Par exemple les caméras thermiques, qui capte le rayonnement infrarouge émis par les êtres vivants en fonction de leur température.

Une équipe de scientifiques est allée bien plus loin en développant des lentilles de contact pour voir la lumière infrarouge. En s'associant avec des spécialistes des matériaux, les chercheurs sont parvenus à créer une lentille transparente, ce qui permet de les porter sans que cela gêne la vision normale. La vision nocturne directement sur l’œil, c'est déjà fort, mais ce qui impressionne encore plus, c'est que ça fonctionne mieux si vous avez les yeux fermés.

Voir dans le noir les yeux fermées, c'est possible avec ces lentilles d'un nouveau genre

Les lentilles fabriquées par Tian Xue et ses associés ont déjà fait l'objet de tests sur les humains. Les résultats publiés dans la revue Cell sont très encourageants. Elles sont composées de nanoparticules qui absorbent la lumière infrarouge et la transforme en longueurs d'ondes visibles. Et il s'avère que lorsque les participants ferment les yeux alors qu'ils se trouvent dans une pièce éclairée par une lumière ambiante (entre 100 et 300 lux), leur sensibilité à l'infrarouge est multipliée par 3,7.

Les chercheurs ont en effet constaté que la lumière infrarouge pénètre mieux la paupière fermée dans la mesure où les interférences causées par la lumière visible diminuent. Les signaux nécessaires sont donc toujours envoyés au cerveau, ce qui nous permet au final de voir les yeux clos.

Au-delà de l'aspect “super pouvoir”, les lentilles à vision infrarouge ont des applications potentielles très concrètes. Elles pourraient par exemple être adaptées pour transmettre les couleurs réelles aux personnes atteintes de daltonisme. Tian Xue imagine également un usage lors de certaines interventions de sauvetage, voire un moyen de participer à la lutte anti-contrefaçon.