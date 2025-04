Ces extensions Chrome prétendent vous protéger, mais elles volent en fait vos données

35 extensions pour Chrome ont été identifiées comme malveillantes et dangereuses par un expert en cybersécurité. Supprimez-les immédiatement si vous les avez installées sur votre navigateur.

35 extensions du Chrome Web Store, qui semblent à première vue légitimes, ne fournissent pas les fonctionnalités qu'elles promettent et espionnent leurs utilisateurs. Le chercheur en cybersécurité John Tuckner a identifié qu'elles font toutes partie d'une même campagne malveillante, les informations étant envoyées vers les mêmes serveurs.

Plus inquiétant, elles totalisent quatre millions d'installations. Dix d'entre elles bénéficient même du badge “Éditeur réputé” du Chrome Web Store, censé garantir que l'extension est vérifiée et digne de confiance. Ces extensions ne sont pas référencées et n'apparaissent donc pas dans les résultats de recherche de la boutique d'extension, sans doute à des fins de discrétion. Elles ont sûrement atteint autant de téléchargements via le phishing ou les fausses publicités.

Le Chrome Web Store infesté d'extensions malveillantes

Voici la liste des extensions en question, à supprimer de toute urgence de votre navigateur :

Better Browse by SecurySearch

Bing Search by Securify

Browse Securely for Chrome

Browser Checkup for Chrome by Doctor

Browser WatchDog for Chrome

Check My Permissions for Chrome

Choose Your Chrome Tools

Cuponomia – Coupon and Cashback

Data Shield for Chrome

Fire Shield Chrome Safety

Fire Shield Extension Protection

Global search for Chrome

In Site Search for Chrome

Incognito Search for Chrome

Incognito Shield for Chrome

Map Search for Chrome

MultiSearch for Chrome

News Search for Chrome

Privacy Guard for Chrome

Private Search for Chrome

Protecto for Chrome

Safe Search for Chrome

Securify Advanced Web Protection

Securify for Chrome

Securify Kid Protection

Securify Your Browser

SecuryBrowse for Chrome

Total Safety for Chrome

Unbiased Search by Protecto

Watch Tower Overview

Web Privacy Assistant

Web Results for Chrome

Website Safety for Chrome

Yahoo Search by Ghost

Comme vous pouvez le constater, il s'agit surtout d'extensions qui prétendent protéger votre navigation et votre vie privée, bloquer les publicités ou améliorer les résultats de recherche web. Elles demandent des autorisations telles que la gestion des onglets, l'accès aux cookies, la modification des requêtes web, l'injection de JavaScript et plus encore. Vous pouvez imaginer les dégâts potentiels qui peuvent être causés, vous voilà prévenus.

Source : Make use of