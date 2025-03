Ces escrocs ont réussi à revendre pour 635 000 dollars de billets volés pour la tournée de Taylor Swift

Forcément, quand on est la chanteuse la plus populaire au monde avec une tournée mondiale à guichets fermés, on attire les convoitises. Deux escrocs ont justement profité de l'engouement autour de Taylor Swift pour s'en mettre plein les poches.

Avec sa tournée mondiale Eras Tour, Taylor Swift a fait littéralement explosé tous les compteurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En quasiment deux ans, la chanteuse américaine a réuni pas moins de 10,1 millions de spectateurs à travers le monde sur presque 150 dates. Résultat, sa dernière tournée est rentrée dans l'histoire comme étant la plus lucrative jamais enregistrée avec près de 2 milliards de dollars de recettes !

Forcément, de nombreux escrocs ont décidé de surfer sur le succès planétaire de la pop-star pour mettre en place diverses arnaques. Lors de l'ouverture de la billetterie en France pour l'Eras Tour en 2023, les escroqueries aux faux billets ont explosé, notamment via des campagnes d'hameçonnage par téléphone. Nous avons également évoqué dans nos colonnes ces arnaques réalisées par IA qui mettaient en scène Taylor Swift sur les réseaux sociaux.

Plus de 635 000 dollars de billets volés

Or, la justice américaine vient justement de condamner deux escrocs qui ont eux aussi bien profiter de l'engouement autour de la chanteuse. D'après les procureurs de New-York, les prévenus ont réussi à voler et à revendre pas moins de 1000 billets de concert pour la tournée de Taylor Swift. Au total, leurs gains se sont élevés à plus de 635 000 dollars. Les criminels ont également ciblé d'autres évènements, comme les concerts d'Ed Sheeran, d'Adèle ou encore certains maths de NBA et de l'US Open de tennis.

Comment ont-ils fait pour se procurer ces billets ? Les deux accusés, Tyrone Rose, 20 ans, et Shamara Simmons, 31 ans, travaillaient tous les deux pour Sutherland Global Services, l'une des plus grandes sociétés spécialisées dans l'externalisation des processus d'entreprises (BPO). Ils auraient donc profité de leur situation, mais aussi d'une faille de sécurité, pour voler environ 350 commandes passées sur StubHub, une autre plateforme d'achat/revente de billets entre particuliers.

Une faille leur permettait de récupérer les billets en attente

“Les employés de Sutherland auraient utilisé leur accès au système informatique de StubHub pour trouver une porte dérobée dans une zone sécurisée du réseau où les billets déjà vendus recevaient une URL et étaient mis en file d'attente pour être envoyés par courrier électronique aux clients”, explique la procureure du comté du Queens, Melinda Katz.

Les deux accusés ont donc été traduits en justice ce 6 mars 2025 sur les motifs suivants : vol qualifié au second degré, falsification informatique au premier degré, complot au 4e degré et piratage informatique au 4e degré. S'ils sont reconnus coupables, ils encourent entre 3 et 15 ans de prison chacun. “Selon les avocats des plaignants, ces accusés ont tenté d'utiliser la popularité de la tournée de Taylor Swift et d'autres évènements de grande envergure pour en tirer profit au détriment d'autrui”. Notez que l'enquête policière suit toujours sur son cours, notamment afin d'identifier d'autres complices éventuels.

