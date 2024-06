Ces 3 étoiles emblématique vont s’assembler pour marquer le début de l’été, on vous explique comment les voir

L'apparition cette semaine des trois étoiles brillantes du Triangle d'été constitué de Véga, Deneb et Altaïr, marque le début de l'été dans l'hémisphère nord. Découvrez comment les repérer.

Les événements astronomiques sont toujours captivants, que ce soit une comète, une étoile filante ou les aurores boréales. Récemment, une éclipse solaire totale a plongé l'Amérique du Nord dans l'obscurité, elle a causé par la même occasion des douleurs oculaires à ceux qui l'ont observée sans protection adéquate. Malheureusement, nous avons manqué ce spectacle depuis la France, car il n'était pas visible depuis notre pays. Heureusement, un phénomène moins agressif pour les yeux est maintenant observable depuis notre terroire sans précautions particulières.

Ce phénomène est un groupe d'étoiles est connu sous le nom de “Triangle d'été. C’est est une formation simple mais vaste composée de trois astres très brillants et différents. Non seulement leur présence dans le ciel nocturne indique le début de l'été dans l'hémisphère nord mais aussi de l'hiver dans l'hémisphère sud, où il est appelé le Triangle d'hiver. Il marque également la zone où chercher la Voie lactée dans un ciel sombre.

Le Triangle d'été est observable à l'oeil nu lorsque le ciel de la nuit est dégagé

Le Triangle d'été n'est pas une constellation officielle, mais un astérisme. Derrière ce mot compliqué se cache simplement un motif reconnaissable, formé à partir d'étoiles de différentes constellations. Ce trio est facilement repérable tout au long de l'été à l'œil nu et il offre un beau spectacle lorsque le ciel est dégagé la nuit.

Le Triangle d'été se compose de trois étoiles brillantes provenant de trois constellations distinctes : Véga dans la Lyre, Deneb dans le Cygne et Altaïr dans l'Aigle. La première est la plus célèbre des trois et elle est visible en premier. Elle monte dans l'est après la tombée de la nuit. C’est est l'une des étoiles les plus brillantes en raison de sa taille et de sa proximité avec notre système solaire, située à seulement 25 années-lumière.

Sur le même sujet – SpaceX réussit à faire revenir Starship en une seule pièce, Elon Musk peut maintenant viser la Lune

En dessous et à droite de Véga se trouve Altaïr, la 12e étoile la plus brillante, située à seulement 17 années-lumière de la Terre. Comme la première, celle-ci est environ deux fois plus massive et large que notre soleil. Deneb, la troisième étoile du Triangle d'été, est visible en direction du nord-est. Bien que moins brillante que les deux autres, elle est remarquable par sa distance de 2600 années-lumière et sa taille massive, environ 20 fois la masse et 200 fois le rayon de notre astre du jour.