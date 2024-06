Ce robot fonctionnaire serait le premier au monde à s’être suicidé, une enquête est ouverte

Un robot fonctionnaire en poste depuis un an dans une mairie a été retrouvé inerte. Son comportement précédant sa “mort” laisse penser qu'il aurait mis fin à ses jours de lui-même.



Les robots autonomes feront bientôt partie de notre quotidien. Qu'on les croise dans les usines de fabrication de voitures ou chez soi, en train de plier le linge, ils seront de plus en plus nombreux à mesure que les avancées technologiques repoussent les limites de ce qu'ils sont capables de faire seul. Pour certaines personnes, c'est déjà une réalité, par exemple en Corée du Sud où il n'est pas rare d'avoir un collègue androïde. Il faut dire que c'est le pays le plus robotisé au monde : il y en a un pour 10 employés.

Et à force de les côtoyer, on finit par s'y attacher. Voilà pourquoi ce qu'il s'est passé dans la maire de Gumi fait la une de nombreux médias coréens. En août 2023, les équipes de la ville accueillent un nouveau venu sous la forme d'un robot fonctionnaire. Fabriqué par l'entreprise américaine Bears Robotics, il aide les habitants à accomplir certaines tâches administratives. Véritable employé à part entière, il travaille de 9h à 18h, possède sa carte d'agent de la fonction publique et passe d'un étage à l'autre en appelant lui-même l’ascenseur. Plus maintenant.

Un robot autonome retrouvé inerte est possiblement le premier à avoir mis fin à ses jours

Le jeudi 20 juin, vers 16 heures, le robot est retrouvé inanimé en bas d'un escalier de la marie. Les témoins affirment qu'il s'est jeté du haut des marches et qu'avant cela, il “tournait en rond comme si quelque chose était là“. Un de ses collègues fait part de sa tristesse : “Il faisait officiellement partie de la mairie, il était l’un des nôtres“. L'affaire est prise très au sérieux et il s'agit maintenant de comprendre ce qui a poussé la machine à faire cela. Une enquête a donc été ouverte. “Des pièces ont été collectées et seront analysées” par Bear Robotics, le constructeur.

En attendant, la question que tout le monde se pose est : le robot s'est-il suicidé ? Ce serait la première fois que l'on constaterait un tel comportement sur une machine autonome. On se souvient d'une histoire similaire mettant en scène un robot qui s'était apparemment désactivé tout seul sur son lieu de travail, mais il s'agissait d'un simple bug. Ici il faudra attendre les résultats des analyses pour en avoir le cœur net. De son côté, la mairie de Gumi déclare qu'elle n'envisage pas de reprendre un nouvel androïde tout de suite.

