Ce que Tesla vient de réussir en Europe met les constructeurs de voitures européens dans l’embarras

Tesla traverse une année agitée en Europe. Les immatriculations de septembre viennent pourtant de rebattre les cartes, portées par le Model Y et la Model 3. Aucun constructeur du continent n’avait encore vu ça.

Le marché automobile européen a changé de visage en quelques mois. Les ventes de voitures électriques ont bondi de 60 % en septembre, pour atteindre une part record de 30 %. Plusieurs facteurs se cumulent depuis le début de l’année. La hausse des prix des carburants pousse les automobilistes vers la prise, les modèles abordables se multiplient, les États remettent la main à la poche. En France, une prime de 2 000 euros cible par exemple les voiturettes sans permis.

Sur l’ensemble du continent, 1,34 million de voitures ont été immatriculées le mois dernier, soit 10 % de plus qu’un an plus tôt, tous carburants confondus. La Volkswagen Golf, la Dacia Sandero et le Tiguan trustent d’habitude les premières places de ce classement. Cet été encore, les relevés mensuels reléguaient Tesla derrière les valeurs sûres du marché européen. Septembre a tout renversé.

Les Tesla Model Y et Model 3 occupent les deux premières places des ventes de voitures neuves en Europe

Selon les données préliminaires du cabinet Dataforce, le Tesla Model Y a été immatriculé 40 971 fois en septembre, soit 55,3 % de mieux qu’un an plus tôt. Juste derrière, la Model 3 affiche 25 057 unités, en progression de 105,7 %. Aucune thermique ne s’approche de ces volumes, les hybrides non plus. Troisième du classement, la Volkswagen Golf plafonne à 18 088 exemplaires.

Depuis janvier, le Tesla Model Y cumule 167 369 ventes en Europe, en hausse de 51,8 %. Derrière, la Dacia Sandero reste au contact avec 162 969 unités, devant la Volkswagen Golf. Trois mois d’immatriculations restent à enregistrer avant le verdict annuel. Le dernier trimestre tranchera. Plus loin dans le classement, le Skoda Elroq et la Renault 5 E-Tech progressent sans suivre ce rythme.

Une partie de cette poussée tient à la fin de trimestre, les livraisons s’accélérant toujours sur les dernières semaines. En Allemagne, en France et en Italie, les aides à l’achat jouent elles aussi un rôle évident. Pour les marques du continent, le signal reste rude à encaisser, puisque le Tesla Model Y menace désormais de leur prendre le titre de voiture la plus vendue en Europe sur l’année.