Cette nouvelle aide de 2 000 € sur les voiturettes électriques oublierait les deux modèles préférés des Français

Le gouvernement a dévoilé le deuxième volet de son plan d’électrification. Une prime pouvant atteindre 2 000 € y figure pour les voiturettes électriques, ces petites voitures limitées à 90 km/h. Le lieu d’assemblage déciderait toutefois des modèles éligibles.

fiat topolino
Crédits : Fiat

Les voiturettes électriques ont quitté le statut de curiosité urbaine. Jeunes conducteurs, seniors et citadins lassés du stationnement s’y mettent, séduits par un format bridé à 45 ou 90 km/h. Côté catalogue, l’offre s’élargit vite, et la voiturette électrique Alumi se positionne au-dessus de la Citroën Ami. Ces modèles se conduisent dès 14 ans dans leur version la plus lente, sans permis B. Leur prix reste le principal frein. Beaucoup dépassent les 10 000 €, soit le tarif d’une citadine thermique d’occasion récente.

Ce mercredi, le gouvernement a présenté le deuxième volet de son plan d’électrification. Plusieurs mesures y figurent, du chauffage aux transports. Côté logement, le plan s’attaque notamment aux chaudières au fioul. Sur la route, le leasing social électrique doit revenir autour de 200 € par mois, et l’État ajoute un soutien aux utilitaires. Un troisième dispositif vise les voiturettes, longtemps traitées à part par les aides à l’achat. Leurs futurs propriétaires devront patienter jusqu’à l’an prochain.

L’aide de 2 000 € ciblerait les voiturettes électriques assemblées en Europe

D’après Automobile-Propre, la prime atteindrait 2 000 € pour les voiturettes de catégorie L7, celles qui roulent jusqu’à 90 km/h. Les modèles L6, limités à 45 km/h, toucheraient un coup de pouce revalorisé. Ils se contentent aujourd’hui d’un bonus de 900 € ou d’une enveloppe de 200 à 500 € selon les versions. Aucun texte officiel ne détaille pour l’instant le mécanisme. Rien ne filtre encore sur les plafonds de revenus. Son entrée en vigueur tomberait au 1er janvier 2027.

Tout se joue sur le lieu de fabrication, puisque seules les voiturettes produites en Europe seraient éligibles. La Citroën Ami et la Fiat Topolino sortent toutes deux d’usines marocaines. Microlino, Silence ou Ligier en profiteraient, pendant que ces deux best-sellers resteraient sur le bord de la route. Chez Aixam, la version électrique la moins chère démarre à 9 999 €. À 2 000 € de remise, la facture tomberait sous les 8 000 €. Reste une inconnue, l’accord commercial entre l’Union européenne et le Maroc.


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