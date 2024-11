Ce petit changement dans WhatsApp va vous faire gagner un temps fou

WhatsApp va prochainement modifier la manière d’envoyer une image en provenance de sa galerie. Une nouvelle icône viendra ainsi s’immiscer dans le champ de texte. Si ce dernier sera drastiquement réduit, il sera plus complet.

Envoyer une image sur WhatsApp peut parfois être un peu pénible. Dans le champ de texte, il faut soit cliquer sur l’appareil photo puis choisir un visuel, soit cliquer sur l’icone de pièce jointe et ensuite aller chercher dans la galerie. Prochainement, les choses devraient changer.

Comme l’a remarqué le site WABetaInfo, toujours extrêmement bien informé en ce qui concerne le futur de WhatsApp, un changement mineur a été réalisé dans la version v2.24.24.16. Une modification qui paraît anodine, mais qui pourrait nous faire gagner beaucoup de temps à l’avenir.

WhatsApp va rendre plus facile le partage de photos, il était temps

En effet, un raccourci est apparu dans la fenêtre de chat. Un raccourci qui n’est pas tout à fait nouveau, puisqu’il existait déjà il y a quelques temps avant d’être supprimé. Il permet d’accéder directement à la galerie, faisant économiser une manipulation. On ne sait pas encore les menus de l'appareil photo et des pièces jointes seront modifiés en conséquence, mais ce serait logique.

Le revers de la médaille, c’est que la zone de texte est désormais beaucoup plus réduite. Cela influera-t-il sur l’ergonomie ? Certainement, mais on attend de voir comment la chose a été pensée. En tout cas, WhatsApp a compris que les utilisateurs aimaient partager des visuels et a tout fait pour privilégier cette fonctionnalité. Comme d’habitude, il s’agit d’une version bêta déployée chez très peu d’utilisateurs. On ne sait pas quand sera diffusée cette nouveauté, ni même si elle le sera. WhatsApp pourrait juger qu’elle n’est pas pertinente, au final, et revenir à l’ancien système.

A lire aussi – WhatsApp déraille totalement dans sa dernière version bêta, un écran vert rend l’appli inutilisable

WhatsApp continue donc de s’améliorer par petites touches au fil des mises à jour. Il y a peu, ce sont les brouillons qui ont été introduits, permettant de retrouver plus facilement des messages inachevés et d’éviter de les oublier. Plus encore, une fonctionnalité pour lutter contre les images trompeuses a aussi été mise en place.