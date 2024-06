Ce nouvel outil intégré à Steam permet d’immortaliser ses parties les plus mémorables

Enregistrer ses parties directement depuis Steam, c'est désormais possible ! Cette nouvelle fonctionnalité permet aussi de mettre en avant les moments les plus marquants avec des repères sur une timeline, d'éditer les vidéos et de les partager et exporter facilement.

Valve vient d'annoncer l'introduction d'une fonction d'enregistrement de ses parties dans Steam. Celle-ci “permet aux utilisateurs d'enregistrer, de rembobiner, de découper, de sauvegarder et de partager des vidéos de leurs expériences de jeu”, explique l'éditeur. Jusqu'ici, il était nécessaire de passer par un programme tiers pour bénéficier de ce genre de possibilités.

Le mode d'enregistrement en arrière-plan enregistre votre partie en continu vers le dispositif de stockage de votre choix, sans intervention de la part du joueur. Dans ce cas, vous pouvez définir les limites d'espace du disque dur pour ne pas saturer votre stockage. Vous choisissez une durée et une qualité, puis le tour est joué. Quand le quota que vous avez alloué est rempli, le temps de jeu le plus ancien est remplacé par le plus récent. Un mode d'enregistrement manuel est aussi prévu si vous n'avez pas besoin d'enregistrer l'intégralité de votre session de jeu.

Des outils pour éditer et partager vos enregistrements depuis Steam

L'enregistrement de vos parties vous donne la possibilité de revisionner vos performances pour vous améliorer, ou de revivre une cinématique importante ou un dialogue avec un PNJ. Le visionnage peut s'effectuer depuis l'overlay Steam pour tous les jeux. Pour s'y retrouver plus facilement, Steam propose une timeline sur l'enregistrement, avec des repères temporels. Ceux-ci sont générés automatiquement par le système lorsque vous prenez une capture d'écran ou que vous obtenez un succès. Des repères manuels peuvent être ajoutés par le joueur directement, et aussi par le jeu lui-même, Valve mettant à disposition des développeurs une API pour ce faire.

Les joueurs peuvent sauvegarder les extraits vidéo qui les intéressent ou encore éditer, partager et exporter le contenu ainsi enregistré sous forme de fichier MP4. Plusieurs options de transfert de fichiers sont proposées, via l'application mobile Steam, un QR code ou un lien Steam temporaire par exemple.

Cette fonctionnalité est disponible aussi bien sur le client Steam pour PC que sur Steam Deck. Elle est encore en bêta, vous devez donc vous y inscrire pour en profiter dès maintenant. Il suffit pour cela de se rendre dans Paramètres > Interface > Participation à la bêta du client puis de sélectionner une version bêta. Pour activer l'option, allez dans Paramètres > Enregistrement de parties, puis faites votre choix entre l'enregistrement en arrière-plan ou manuel.