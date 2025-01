Ce nouveau dispositif de triche aux échecs permet de gagner à tous les coups

Un étudiant de 17 ans de l'Université Columbia, Eddy Xu, vient de créer un système de triche aux échecs particulièrement sophistiqué en modifiant des lunettes Ray-Ban Meta, soulevant de nouvelles inquiétudes dans le monde des échecs.

Le dispositif, présenté sur le réseau social X, utilise l'intelligence artificielle pour analyser en temps réel les positions sur l'échiquier et suggérer les meilleurs coups possibles, le tout de manière totalement invisible pour l'adversaire. Le système fonctionne en diffusant la partie sur Instagram, qui est ensuite reflétée sur un ordinateur et analysée par le moteur d'échecs Stockfish avant de renvoyer les suggestions au joueur.

Cette innovation, développée lors du hackathon TeenHacks LI, a suscité des réactions contrastées dans la communauté des échecs. Chess.com a d'abord exprimé son inquiétude sur les réseaux sociaux avec un « Uh oh » avant de saluer l'ingéniosité technique du projet. Le grand maître Vladimir Kramnik, connu pour son engagement contre la triche, a immédiatement appelé au développement urgent d'un nouveau système anti-triche pour préserver l'intégrité du jeu.

Les lunettes sont autorisées en compétition, mais pas de cette façon

Bien que le port de lunettes connectées lors d'une compétition officielle puisse éveiller les soupçons, cette démonstration met en lumière la vulnérabilité croissante des échecs face aux nouvelles technologies. Elle rappelle la controverse récente impliquant Hans Niemann, accusé d'avoir utilisé un dispositif dissimulé pour battre Magnus Carlsen.

Cette innovation s'inscrit dans un contexte plus large de préoccupations concernant la triche aux échecs, qui a connu plusieurs scandales notables. L'année dernière, une joueuse russe avait notamment été filmée en train d'apparemment empoisonner les pièces de son adversaire lors du championnat du Daghestan.

Le développement de tels outils de triche soulève évidemment des questions fondamentales sur l'avenir des échecs en présentiel et la nécessité de développer des mesures de protection plus sophistiquées pour préserver l'intégrité de ce sport. Il reste maintenant à voir comment les fédérations et les joueurs vont réagir à ce type de technologies, et si les règles vont évoluer suffisamment rapidement pour se prémunir de toutes ces nouvelles formes de triche.