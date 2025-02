Ce matelas connecté possède une faille de sécurité critique et la solution pour y remédier est étonnante

Un expert en cybersécurité a découvert une faille critique dans son matelas connecté. Il a heureusement trouvé une solution dans la foulée, mais elle est aussi surprenante que radicale.

Quel objet n'est pas connecté de nos jours ? Presque tous peuvent tirer profit d'un accès à Internet, des réfrigérateurs aux robots de cuisine, en passant par les ampoules et les enceintes. Posséder un matelas connecté n'est donc pas une surprise, cela existe depuis plusieurs années.

Si certains ont une utilité disons, situationnelle, la plupart propose surtout un contrôle précis de la température voire un ajustement automatique de l'inclinaison du matelas. Le but est toujours le même : améliorer la qualité du sommeil.

Le Eight Sleep est de ceux-là. Comme son nom l'indique, sa promesse est de vous garantir une nuit de 8h en moyenne, durée généralement admise comme optimale. Pour y parvenir, il faut faire des concessions.

Déjà celle de dépenser environ 3 000 € selon le modèle choisi, puis d'ajouter un abonnement à l'application mobile qui permet de le contrôler, et enfin d'accepter que sans Internet, le matelas ne fonctionne pas. Dylan Ayrey, expert en cybersécurité, était près à faire l'effort, jusqu'à ce qu'il découvre une faille de sécurité critique.

Pour éviter que l'on pirate son matelas connecté, cet expert trouve une solution surprenante

Fin 2024, Ayrey découvre que le firmware du matelas contient une clé AWS non chiffrée. Pour faire simple, la récupérer permet à un pirate de faire beaucoup de choses à votre insu. Mais ce n'est pas tout. Il a également trouvé une faille de type “backdoor” permettant à n'importe quel ingénieur de chez Eight Sleep d'accéder au lit d'un client, de savoir quand il s'en sert, voire de lancer l'exécution de code à distance. Le problème est que ça ne se limite pas au matelas, mais bien à l'ensemble des appareils connectés au même réseau Internet.

Comment Dylan Ayrey a-t-il réagi ? En remplaçant le Pod, l'appareil permettant de gérer la température du matelas par… un thermostat pour aquarium. La démarche, en plus d'être assez simple, est réversible. Grâce à elle, “vous disposez de tout le contrôle de la température d'un Eight Sleep sans l'application, l'abonnement, la connectivité Internet, les portes dérobées et les problèmes de sécurité […]”. Une solution étonnante détaillée sur le blog de l'expert.