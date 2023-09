Carte grise : attention, ce site fait payer des services gratuits, les autorités le surveillent

Un site Internet semble entretenir la confusion afin de faire payer des services normalement gratuits relatifs à la carte grise. Les autorités s'y intéressent de près.

Ouvrez une page Web sur Google et tapez “carte grise”. Normalement, le premier résultat devrait être le site du service public ou celui de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Mais si vous descendez un peu plus bas, vous allez voir une myriade de liens vous promettant de vous envoyer votre carte grise dans les plus brefs délais. En y regardant de plus près, ils proposent tous des services payants. C'est aussi le cas de l'un d'eux, bureau-carte-grise.fr, qui à première vue inspire confiance.

Un bouton “S'identifier avec FranceConnect” en haut à droite, couleur bleue qui rappelle les sites du gouvernement… Rien de suspect. Sauf que le site est 100 % privé. Créé en 2018, il ne propose que de l'accompagnement dans vos démarches concernant la carte grise. Un peu comme si vous donniez toutes les pièces du dossier à quelqu'un qui se chargerait de faire la demande finale à votre place. Bien sûr, tout est payant. Un changement d'adresse vous coûtera par exemple 39,50 €. Le problème, c'est que la même opération est gratuite sur le site de l'ANTS.

Un site fait payer des services gratuits relatifs à la carte grise, les autorités lance une procédure

En plus de faire payer ses services, le “Bureau des cartes grises” n'est pas spécialement efficace. Plusieurs internautes disent avoir eu un mal fou à voir leur dossier aboutir, malgré le paiement de la prestation. La majorité crie à l'arnaque, ce dont le site se défend en réponse. Il renvoie à sa FAQ stipulant que vous pouvez effectuer les opérations proposées gratuitement en passant par l'ANTS. En effet c'est écrit, mais il faut quand même bien chercher.

Le site est aujourd'hui sous le coup d'une double procédure des autorités dont les détails n'ont pas été révélés. Un peu avant l'été, l'entreprise propriétaire a écopé d'une amende de 130 000 € de la part des services de la répression des fraudes de Haute-Garonne. La contestation du verdict a été rejetée en juillet. On ne connaît pas les motifs de la sanction, si ce n'est un “volume significatif de plaintes” et “plusieurs manquements au droit de la consommation”. Peut-être que rendre la carte grise numérique comme la carte vitale sur smartphone endiguerait ce type de pratique.

Source : L'Informé