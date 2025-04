Boulanger frappe fort avec le nouveau Google Pixel 9a + l’IA Gemini à prix cassé !

Avec son assistant IA Gemini et un design soigné, le Google Pixel 9a débarque en force. Chez Boulanger, il est proposé à moins de 270 € jusqu’au 12 mai. Découvrez tous les détails de l’offre ci-dessous.

Profiter de l’offre dès maintenant

Le nouveau Google Pixel 9a vient de faire son entrée et il ne passe pas inaperçu. Google propose un smartphone équilibré, puissant et durable, enrichi par l’intelligence artificielle Gemini. Un modèle accessible, qui mise sur l’essentiel sans sacrifier l’innovation.

Un smartphone pensé pour durer, avec l’IA en prime

Le Google Pixel 9a ne se contente pas d’afficher de bonnes performances. Il a surtout été conçu pour simplifier le quotidien et faire gagner du temps, notamment grâce à Gemini, l’intelligence artificielle développée par Google. Présente dès l’écran d’accueil, elle permet d’interagir naturellement à l’oral, même lorsque l’on change de sujet en cours de conversation. Besoin de retrouver une date dans Gmail, un lieu dans Maps ou un créneau libre dans votre agenda ? Une simple requête suffit. Et avec Gemini Live, la discussion devient fluide, sans perte de contexte.

La photographie est également au cœur de l’expérience Google Pixel. Son double capteur — 48 Mpx grand angle et 13 Mpx ultra grand angle — s’accompagne de nombreuses fonctions pensées pour réussir chaque cliché sans effort : Vision de nuit, Astrophotographie, Portrait, Mise au point macro. La fonctionnalité “M’ajouter” permet même d’apparaître sur une photo après coup pour une scène de groupe parfaite.

Autre point fort : les Pixel Drops. Plusieurs fois par an, le smartphone reçoit des nouvelles fonctionnalités logicielles exclusives, comme des outils photo ou des optimisations du système. De quoi donner l’impression d’avoir un appareil qui évolue, sans rien faire.

Le tout s’appuie sur une base technique solide : écran pOLED lumineux (jusqu’à 2 700 nits), processeur Tensor G4, 8 Go de RAM, batterie de 5 100 mAh pour plus de 30 heures d’autonomie, compatibilité 5G et Wi-Fi 6E. Et surtout, sept ans de mises à jour garanties, un atout rare aujourd’hui.

Une offre de lancement à ne pas rater chez Boulanger

À l’occasion de sa sortie, Boulanger propose une offre de lancement du 14 avril au 12 mai sur le Google Pixel 9a. Le smartphone est disponible à partir de 269,99 € au lieu de 551,99 €, en cumulant deux avantages :

150 € de bonus reprise

132 € supplémentaires pour la reprise de votre ancien Google Pixel 7a

C’est l’occasion de s’équiper d’un modèle neuf, complet et moderne, à un tarif abordable, sans sacrifier ni la performance ni la durée de vie.

Découvrir l’offre chez Boulanger

Finalement, le Google Pixel 9a s’impose comme un smartphone malin, équilibré et évolutif. Avec l’appui de l’IA Gemini, ses fonctions photo avancées et son suivi logiciel longue durée, il coche toutes les cases. Ce n’est pas tous les jours qu’on vous proposera d’économiser jusqu’à 282€ sur un tel smartphone, alors qu’attendez-vous ?

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Boulanger.