Boulanger baisse de 30 % le prix des AirPods 4 avec réduction active du bruit

Les AirPods 4 avec réduction active du bruit passent sous les 140 € chez Boulanger. Les écouteurs sans fil d’Apple sont à 139 € au lieu de 199 €, leur prix de lancement. Cela correspond à une économie de 60 €, soit environ 30 % de réduction.

Bon plan AirPods 4

Les embouts en silicone des écouteurs intra-auriculaires ne conviennent pas à tout le monde. Si vous préférez le format ouvert des AirPods classiques tout en souhaitant profiter d’une réduction de bruit, Apple propose les AirPods 4 en version ANC. C’est ce modèle qui fait l’objet d’une promotion chez Boulanger.

Vous pouvez vous les offrir à 139 € au lieu de 199 €, soit 60 € de moins que leur prix de lancement. Le produit est neuf, vendu et expédié par Boulanger.

AirPods 4 ANC : la réduction de bruit sans les embouts

Niveau design, les AirPods 4 ANC reprennent la conception sans embout de la gamme, mais propose la réduction active du bruit qui permet d’atténuer les nuisances pendant que vous écoutez de la musique. Vous pouvez aussi activer le mode Transparence pour entendre ce qui se passe autour de vous.

L’Audio adaptatif ajuste quant à lui le contrôle du bruit en fonction de votre environnement. Les écouteurs disposent également de la détection des conversations qui fait en sorte que lorsque vous commencez à parler, le volume diminue pour faciliter les échanges avec votre interlocuteur. L’ensemble repose sur la puce Apple H2, avec aussi l’audio spatial personnalisé pour les contenus compatibles.

Pour l’autonomie, comptez jusqu’à 4 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée, et jusqu’à 20 heures en utilisant les recharges du boîtier. Les 30 heures annoncées correspondent à une utilisation avec le contrôle du bruit désactivé. Une recharge de cinq minutes permet par ailleurs de récupérer environ une heure d’écoute.

Le boîtier se recharge en USB-C, mais aussi sans fil avec un chargeur Qi ou un chargeur d’Apple Watch. Il intègre un haut-parleur pour vous aider à le retrouver avec l’application Localiser. Notez enfin que le câble USB-C est vendu séparément.


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